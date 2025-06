Piloto canadense da Aston Martin na Fórmula 1, Lance Stroll não vai disputar o GP da Espanha neste domingo por agravamento de uma lesão anterior no punho, confirmou a equipe em comunicado neste sábado.

Stroll está com dores tanto no punho quanto na mão. Na classificação deste sábado em Barcelona, ele conseguiu a 14ª posição no grid catalão. A posição fica vaga com a ausência do canadense. Como ele disputou o quali, o piloto não pode ser substituído -- o brasileiro Felipe Drugovich é o seu reserva.

A lesão anterior que resultou nas atuais dores de Stroll aconteceu antes da pré-temporada 2023, quando ele se acidentou de bicicleta. Nos testes daquele ano, Drugovich foi o substituto do canadense, mas Lance 'voltou ao combate' a tempo da etapa de abertura de 2023, no GP do Bahrein, chegando em sexto.

Segundo a Aston Martin, o companheiro titular do espanhol Fernando Alonso passará por uma cirurgia. "Nas últimas seis semanas, Lance tem sentido dores na mão e no punho, que seu médico acredita estarem relacionadas ao procedimento ao qual ele foi submetido em 2023", explicou a equipe.

"Como resultado, sua equipe médica confirmou que ele não correrá amanhã e que passará por um procedimento para corrigir esses problemas antes de se concentrar em sua recuperação", completou o time britânico de Silverstone. Alonso larga em 10º na Catalunha. O Motorsport.com faz a cobertura.

