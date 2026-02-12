Lance Stroll se mostrou extremamente desanimado após o difícil início da Aston Martin durante os primeiros dias da pré-temporada de 2026 da Fórmula 1 com a Aston Martin no Bahrein, afirmando que a equipe está "quatro segundos atrás".

Na quarta-feira, Stroll completou apenas 36 voltas. De acordo com o time de Silverstone, isso foi resultado de uma "anomalia nos dados" da nova unidade de potência da Honda. O piloto de 27 anos ficou 5s214 atrás do melhor tempo do dia, marcado por Lando Norris (1m34s669). Vale destacar que Lance teve a velocidade de reta, chegando apenas a 303 km/h.

“No momento, parece que estamos quatro segundos, quatro segundos e meio atrás da equipe que está liderando", disse. “É impossível saber quais são as cargas de combustível e tudo o que as pessoas estão usando. Mas, sim, agora precisamos tentar encontrar esses quatro segundos de desempenho".

Não foi o início que a Aston esperava, dadas as enormes expectativas envolvendo os novos regulamentos, o novo motor e Adrian Newey como chefe de equipe. Isso acompanha todo o investimento que o bilionário Lawrence Stroll fez na equipe, porém, dinheiro não se traduz, necessariamente, em um carro rápido.

“Temos todas as ferramentas para lutar por vitórias e campeonatos”, acrescentou Lance. “Não estamos fazendo isso no momento e temos que pensar no que podemos fazer a respeito."

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Queremos lutar por vitórias? Sim. Estamos lutando por vitórias hoje? Não parece. Portanto, não tenho uma bola de cristal, não tinha uma bola de cristal antes do início da temporada e estamos onde estamos hoje. Isso pode mudar nas próximas semanas? Pode melhorar muito? Com certeza. Vai melhorar 100%? Não sei. Não tenho as respostas para essas perguntas."

“Tudo o que posso dizer é que estamos nos esforçando ao máximo. Estamos focados em melhorar o desempenho do carro e do motor a cada segundo de cada dia e o tempo dirá o quão competitivos seremos na primeira corrida e ao longo de toda a temporada.”

Stroll afirmou então que os problemas são “uma combinação de fatores”, apontando o “motor, equilíbrio e aderência”, antes de dar uma resposta muito curta quando questionado sobre os pontos positivos: “A pintura está bonita.”