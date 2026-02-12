Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes

Geral
Geral
Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes

F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick

F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein

Norris com mais voltas, Leclerc lidera: veja resultado do segundo dia de testes da F1 no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Norris com mais voltas, Leclerc lidera: veja resultado do segundo dia de testes da F1 no Bahrein

F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Em sessão marcada por bandeiras vermelhas, Leclerc se mantém como mais rápido da tarde no Bahrein

F1 AO VIVO: Acompanhe o programa pós segundo dia de pré-temporada no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 AO VIVO: Acompanhe o programa pós segundo dia de pré-temporada no Bahrein

F1 - Stroll não esconde frustração com Aston Martin no Bahrein: "Estamos quatro segundos atrás"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Stroll não esconde frustração com Aston Martin no Bahrein: "Estamos quatro segundos atrás"
Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

F1 - Stroll não esconde frustração com Aston Martin no Bahrein: "Estamos quatro segundos atrás"

Piloto não conseguiu apontar algo de positivo no carro construído por Adrian Newey

Ed Hardy Ronald Vording
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Lance Stroll se mostrou extremamente desanimado após o difícil início da Aston Martin durante os primeiros dias da pré-temporada de 2026 da Fórmula 1 com a Aston Martin no Bahrein, afirmando que a equipe está "quatro segundos atrás". 

Leia também:

Na quarta-feira, Stroll completou apenas 36 voltas. De acordo com o time de Silverstone, isso foi resultado de uma "anomalia nos dados" da nova unidade de potência da Honda. O piloto de 27 anos ficou 5s214 atrás do melhor tempo do dia, marcado por Lando Norris (1m34s669). Vale destacar que Lance teve a velocidade de reta, chegando apenas a 303 km/h.

“No momento, parece que estamos quatro segundos, quatro segundos e meio atrás da equipe que está liderando", disse. “É impossível saber quais são as cargas de combustível e tudo o que as pessoas estão usando. Mas, sim, agora precisamos tentar encontrar esses quatro segundos de desempenho".

Não foi o início que a Aston esperava, dadas as enormes expectativas envolvendo os novos regulamentos, o novo motor e Adrian Newey como chefe de equipe. Isso acompanha todo o investimento que o bilionário Lawrence Stroll fez na equipe, porém, dinheiro não se traduz, necessariamente, em um carro rápido.

“Temos todas as ferramentas para lutar por vitórias e campeonatos”, acrescentou Lance. “Não estamos fazendo isso no momento e temos que pensar no que podemos fazer a respeito."

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Queremos lutar por vitórias? Sim. Estamos lutando por vitórias hoje? Não parece. Portanto, não tenho uma bola de cristal, não tinha uma bola de cristal antes do início da temporada e estamos onde estamos hoje. Isso pode mudar nas próximas semanas? Pode melhorar muito? Com certeza. Vai melhorar 100%? Não sei. Não tenho as respostas para essas perguntas."

“Tudo o que posso dizer é que estamos nos esforçando ao máximo. Estamos focados em melhorar o desempenho do carro e do motor a cada segundo de cada dia e o tempo dirá o quão competitivos seremos na primeira corrida e ao longo de toda a temporada.”

Stroll afirmou então que os problemas são “uma combinação de fatores”, apontando o “motor, equilíbrio e aderência”, antes de dar uma resposta muito curta quando questionado sobre os pontos positivos: “A pintura está bonita.”

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: FIA teria testado motor da Mercedes e aprovado legalidade, diz site italiano
Próximo artigo F1 AO VIVO: Acompanhe o programa pós segundo dia de pré-temporada no Bahrein

Principais comentários

Mais de
Ed Hardy

F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?

F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Mudanças de 2026 beneficiarão novatos? Antonelli dá veredito

F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026
Mais de
Lance Stroll

F1 - Stroll reclama de novo carro e provoca Russell: "Talvez ele vença por 30 segundos"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Stroll reclama de novo carro e provoca Russell: "Talvez ele vença por 30 segundos"

Carro agressivo e atraso no túnel de vento: Newey explica desenvolvimento da Aston Martin para F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Carro agressivo e atraso no túnel de vento: Newey explica desenvolvimento da Aston Martin para F1 2026

ANÁLISE F1: Suspensão do novo carro da Aston Martin é inspirada no Red Bull RB19; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Suspensão do novo carro da Aston Martin é inspirada no Red Bull RB19; entenda
Mais de
Aston Martin Racing

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Relembre histórico de 'atrasos' de Newey que geraram carros competitivos na F1

F1: Aston Martin mantém Vandoorne como piloto reserva em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Aston Martin mantém Vandoorne como piloto reserva em 2026

Últimas notícias

Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes

Geral
Misc Geral
Pedro Lima inicia etapa de Valência da F4 Winter Series com dois top 10 nos testes

F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick

F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Parece Fórmula E com esteroides", dispara Verstappen sobre carro de 2026 após experiência no Bahrein