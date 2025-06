Apenas alguns dias depois de Lance Stroll não correr no GP da Espanha de Fórmula 1, a Aston Martin confirmou que o piloto canadense foi submetido a uma cirurgia no punho com o objetivo de correr no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, na próxima semana.

A equipe britânica não comentou como foi o procedimento, por quanto tempo Stroll ficará fora de ação e qual o impacto que isso terá para o próximo GP do Canadá, em cerca de uma semana e meia.

O porta-voz da Aston Martin disse apenas: "Não faremos nenhum comentário contínuo sobre questões médicas pessoais". Portanto, não está claro se e quando a equipe revelará qualquer notícia sobre o estado de saúde de Stroll.

Stroll reclama de dores

Stroll reclamou de dores no punho após a classificação no fim de semana da corrida na Espanha. De acordo com a Aston Martin, isso remonta a um acidente de bicicleta antes do início da temporada de 2023, quando o canadense sofreu fraturas em ambos os punhos.

Naquela época, ele voltou ao carro de F1 apenas alguns dias após uma operação e terminou em sexto lugar na corrida de abertura da campanha - também com dores. No entanto, as lesões podem nunca ter se curado completamente.

A operação agora deve "resolver esses problemas", disse a Aston Martin no fim de semana. Stroll então "se concentrará em sua recuperação".

Operação foi em Barcelona, afirma mídia espanhola

De acordo com o jornal Marca, o piloto canadense passou pelo procedimento cirúrgico na segunda-feira (2), no Hospital Quirón Dexeus, em Barcelona. ​​

O responsável pelo procedimento foi Dr. Xavier Mir, especialista em cirurgia para atletas que tratou astros da MotoGP como o campeão de 2024, Jorge Martín. Segundo a publicação, ele foi o responsável por tratar a lesão de Stroll em 2023.

O jornal Diario Sport, no entanto, afirmou que a recuperação foi um sucesso e que é provável que o piloto da Aston Martin corra no GP do Canadá, que acontecerá no dia 15 de junho.



