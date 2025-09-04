F1 - Stroll reage a informação de Regi Leme sobre saída da Aston Martin: "Não estava nos meus planos"
Em Monza, o canadense ainda brincou com o comentário
Lance Stroll, geralmente, é mencionado no mundo da Fórmula 1 quando falamos sobre seus acidentes ou comparações bizarras. O canadense costuma passar os fins de semana bem discreto, exatamente como prefere.
No entanto, recentemente, seu nome foi mencionado por Reginaldo Leme, famoso comentarista do esporte que trabalha atualmente na Bandeirantes. Depois de ter batido no TL3 do GP da Holanda e ser obrigado a largar da última posição, Regi contou que Lance já considerou deixar a F1 em 2023 e depois em 2024, mas foi proibido por seu pai, Lawrence Stroll.
Regi contou que teria ficado sabendo sobre isso durante o fim de semana na Bélgica, quando esteve presente in loco para o GP, sobre as tentativas de desistência de Stroll.
Porém, nesta quinta-feira (04), com o Motorsport.com Brasil in loco em Monza, o canadense negou as alegações, decidindo silenciar os comentários.
"Eu não tinha planos disso [de deixar a F1]. Não tenho certeza de onde os rumores saíram".
O jornalista comentou que a história foi contada por outro jornalista brasileiro e então Stroll decidiu ser 'engraçadinho' e rebateu:
"Acho que ele só precisava dizer algo! Eu não tinha esse plano".
