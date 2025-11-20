Lance Stroll respondeu aos comentários feitos por Franco Colapinto após o GP de São Paulo de Fórmula 1, há duas semanas, quando o canadense teve um incidente com Gabriel Bortoleto.

O brasileiro já havia sofrido um acidente feio no final da sprint de sábado e estava tentando avançar do fundo do pelotão na corrida de domingo. O piloto da Sauber estava seguindo Stroll pelo lado interno da pista, com a intenção de ultrapassar o canadense na curva Bico de Pato.

Stroll desviou para a esquerda no momento em que Bortoleto tentava trazer o carro por fora, resultando em contato entre os dois e o subsequente impacto da Sauber com o muro. Colapinto, que testemunhou o incidente de sua posição mais atrás na pista, culpou o canadense e acusou o piloto da Aston Martin de não olhar para os espelhos retrovisores.

"Stroll está sempre empurrando as pessoas para fora da pista, ele simplesmente não olha para os retrovisores, não deixa espaço e mandou Gabi para o muro", disse Colapinto sobre Stroll, com quem tinha acabado de ter um incidente semelhante no GP do México que o fez rodar. "É o que ele faz todas as vezes".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Na prévia do GP de Las Vegas, na noite desta quarta-feira, Stroll foi questionado sobre as palavras de Colapinto, ao que piloto da Aston Martin respondeu de forma dura.

"Eu ouvi falar sobre isso. Eu não sei. Talvez ele esteja frustrado e bravo com a vida", disse ele à mídia, incluindo o Motorsport.com. "Não sei quantos pontos ele tem no campeonato. Não posso lhe dizer."

Quando lhe foi dito que Colapinto ainda não pontuou, Stroll acrescentou: "Ele tem zero pontos. Eu não sei. Ele provavelmente deveria se concentrar em suas próprias coisas e tentar marcar alguns pontos este ano. Não sei, não é de surpreender. Talvez ele esteja frustrado com sua temporada e não esteja onde gostaria de estar".

"Ele precisa falar sobre outras coisas que são irrelevantes. Meu conselho para ele é tentar se concentrar em suas próprias coisas e talvez marcar um ponto este ano", continuou.

A 'tréplica' de Colapinto a Stroll

Durante a coletiva de imprensa oficial do GP de Las Vegas, Colapinto foi questionado sobre os comentários de Stroll e o argentino minimizou a polêmica: "Acho que foi no calor do momento depois da corrida. O incidente com Gabi... Eu estava logo atrás e vi o momento. Mas, é claro, lamento se isso o afetou. É claro que foi no 'calor' após a corrida. E sim, espero que esteja tudo bem entre nós".

"Mas passamos muito tempo juntos na pista durante as corridas. Estivemos muito próximos um do outro e tivemos algumas brigas acirradas", finalizou.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!