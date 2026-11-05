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F1: Stroll sofre com infecção viral e não participará das coletivas do GP de São Paulo

Aston Martin confirma ausência do canadense na quinta-feira, mas projeta retorno para os treinos de sexta

Redação Motorsport.com
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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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Depois de três pilotos ficarem afastados dos compromissos com a imprensa e público no México, agora foi a vez de Lance Stroll faltar ao dia de mídia do GP de São Paulo de Fórmula 1 por questões de saúde.

O editor recomenda:

A Aston Martin revelou, no início da manhã de quinta-feira (05), que o piloto canadense não estará presente no dia de mídia por causa de uma infecção viral que ele contraiu no México.

No entanto, a equipe de Silverstone garantiu que Stroll está se recuperando e que eles estão confiantes que ele retornará ao paddock de Interlagos na sexta-feira, quando acontecem os primeiros treinos livres do GP de São Paulo.

"Lance não participará do dia de mídia hoje, enquanto continua se recuperando de uma infecção viral contraída no México. Ele está se recuperando bem, e estamos confiantes de que retornará ao paddock na sexta-feira", disse o comunicado da equipe britânica.

Na semana passada, no GP do México, Kimi Antonelli e Valtteri Bottas sofreram com questões de saúde e faltaram aos compromissos no dia de mídia, enquanto Sergio Pérez, piloto da casa, não conseguiu estar presente na Fanzone para atender aos fãs. No entanto, os três participaram das sessões de pista no Autódromo Hermanos Rodríguez.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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