Lance Stroll considera que ele e Fernando Alonso ficaram confinados ao seu “próprio campeonato da Aston Martin” após um início fraco na temporada 2026 da Fórmula 1.

A equipe de Silverstone está na última posição da classificação após três etapas, tendo enfrentado uma série de problemas, desde o chassi até a unidade de potência, em meio a uma estrutura de gestão em constante mudança.

Suas dificuldades com a unidade de potência da Honda têm sido as mais comentadas, já que as vibrações excessivas do motor levaram a várias falhas na bateria e limitaram a quilometragem da Aston na pista.

No GP do Japão de domingo, por exemplo, Stroll abandonou a corrida após 30 voltas devido a um problema de pressão de água, mas na verdade estava se divertindo até aquele momento, apesar de disputar com seu companheiro de equipe na parte de trás do pelotão.

Essa disputa incluiu o canadense ultrapassando Alonso logo no início, antes de também passar Valtteri Bottas, da Cadillac, graças a uma troca de pneus vantajosa durante o safety car da volta 23 — mas isso significou muito pouco no panorama geral.

Então, quando questionado sobre como resumiria a corrida, Stroll disse à F1 TV: “Não foi ótimo, mas eu estava tendo uma corrida divertida com o Fernando em nosso pequeno campeonato, nosso próprio campeonato da Aston Martin".

“Eu estava curtindo a corrida, mesmo sendo lentos e lutando pelas últimas posições. Suzuka é sempre uma pista agradável de pilotar, então eu estava curtindo minhas voltas lá e é uma pena que não tenhamos conseguido chegar até o fim".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Stroll relatou que os problemas de vibração estavam “não muito bons” e ele até teve dificuldade em identificar qualquer progresso que seu AMR26 tenha feito desde a estreia em Melbourne.

Mas Alonso estava um pouco mais otimista, tendo cruzado a linha de chegada pela primeira vez este ano: ele completou apenas 21 voltas na Austrália, antes de abandonar a corrida após 32 voltas uma semana depois, em Xangai.

“Chegamos à Austrália 100% certos de que não conseguiríamos terminar a corrida”, disse o bicampeão de F1. “Na semana seguinte, na China, estávamos 95% convencidos de que não conseguiríamos terminar a corrida e agora, na terceira corrida, terminamos".

“Não é o ritmo que queremos, mas há algum progresso e trabalho na equipe para continuar melhorando. Então, sim, espero que seja o primeiro passo para motivar ambas as fábricas a continuarem melhorando".

Alonso chegou a afirmar que as vibrações estavam “mais controláveis” no Japão, mas ele está simplesmente tentando aproveitar qualquer pequena vitória que puder, especialmente porque Suzuka era a corrida em casa da Honda.

“Sei que eles estão trabalhando muito”, acrescentou. “Desde a Austrália, estamos conversando constantemente e sei que esta foi uma corrida especial para a Honda aqui e queríamos dar o nosso melhor. O melhor, infelizmente, foi apenas terminar a corrida".

“Mas acho que já é algo mostrar que estamos comprometidos em ajudá-los e em estar próximos deles. É difícil para todos, mas somos uma equipe e vamos melhorar juntos".

Reportagem adicional de Jake Boxall-Legge

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