Com a Red Bull vivendo seu pior momento na Fórmula 1 em alguns anos, os rumores sobre uma possível saída do tetracampeão da equipe austríca antes do fim de seu contrato, em 2028, voltam a ganhar força no paddock. E, agora, surgem novas informações sobre as cláusulas que permitiriam essa troca surpreendente.

Segundo reportagem do portal The Race, a cláusula de saída do contrato de Verstappen estipula que, caso ele não esteja entre os dois primeiros colocados do Mundial de Pilotos no momento em que a temporada da F1 entre em sua pausa de verão (tradicionalmente no fim de julho / começo de agosto), ele terá a liberdade de encerrar o acordo e sair da Red Bull, desde que este seja seu desejo.

A Red Bull começou a temporada bem atrás do que terminou o campeonato anterior, mesmo com Verstappen entregando performances surpreendentes nas primeiras corridas, incluindo a vitória no GP do Japão e as poles em Suzuka e em Jeddah.

Soma-se isso às incertezas em torno do primeiro motor da Red Bull-Ford Powertrains, que estreará em 2026, e os rumores sobre uma potencial saída de Verstappen da equipe voltaram a ganhar força no paddock em 2025. Entre os possíveis caminhos para o holandês estariam a Mercedes, a Aston Martin (por causa de Adrian Newey e do motor Honda) ou até mesmo um ano sabático.

A reportagem do portal britânico condiz com uma declaração recente do consultor da Red Bull, Helmut Marko, de que uma possível saída de Verstappen da equipe só se tornaria uma preocupação para a marca de bebidas energéticas na pausa de verão.

Após cinco etapas da temporada 2025, Verstappen é o terceiro no Mundial de Pilotos com 87 pontos, dois a menos que Lando Norris e a 12 do líder Oscar Piastri.

