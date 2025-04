Max Verstappen superou a McLaren e cravou a pole position do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 desde fim de semana. O tetracampeão mundial foi 0s010 mais rápido que Oscar Piastri e faturou a primeira marca no grid, feito do qual o holandês não esperava conseguir em Jeddah.

Verstappen foi o último a cruzar a linha de chegada no Q3, o cronômetro já estava zerado quando o piloto da Red Bull cravou o tempo de 1m27s294, 0s010 à frente de Oscar Piastri. A surpresa do tetracampeão com o primeiro posto neste sábado veio principalmente depois de uma sexta-feira de treinos bem complicada, ficando quase 0s3 atrás dos carros papaias.

Falando após a classificação, Verstappen destacou a conquista e explicou um pouco mais sobre a estratégia utilizada durante o quali em Jeddah.

"Muito feliz. Eu definitivamente não esperar estar na pole. O carro ganhou vida durante à noite, fizemos algumas mudanças finais e foi mais agradável de pilotar, a aderência estava boa. Eu fiz aquela volta [da pole] com um pouco mais de combustível porque tive que parar para colocar um novo conjunto [de pneus]", iniciou.

"O primeiro setor foi bom, mas na curva 13 e especialmente na [curva] 16 eu tinha um carro na minha frente, então perdi um pouco de tempo ali e, por conta disso, tive que virar um pouco mais e superaqueci meus pneus. No final, consegui encontrar alguma margem na última curva, então acabou dando tudo certo", celebrou.

Contudo, para as 50 voltas da prova deste domingo, Max acredita que enfrentará dificuldades para manter a McLaren atrás por conta da performance ruim apresentada pela Red Bull nas simulações de corrida.

"Amanhã, na corrida, será difícil mantê-los atrás, mas vamos nos esforçar. Até agora, meu ritmo de corrida vem sendo bem ruim. O equilíbrio do carro estava bem melhor hoje, mas definitivamente não no patamar das McLarens, talvez da Mercedes", concluiu.

