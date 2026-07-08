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F1: Suspeitos de assalto a Prost são presos na França, diz jornal suíço

Casa do tetracampeão na Suíça foi roubada em maio

Olivia Nogueira
Editado:
Alain Prost

Alain Prost

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Pouco mais de um mês após a casa do tetracampeão de Fórmula 1 Alain Prost ter sido roubada na Suíça, cinco suspeitos foram presos esta semana na França. 

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De acordo com o jornal suíço Blick, os detidos têm entre 16 e 22 anos e a informação foi confirmada pela promotoria de Pontoise, próximo a Paris. Dois suspeitos são menores de idade e os outros três permanecem presos. Segundo as autoridades, os suspeitos são acusados de  roubo, sequestro, privação de liberdade e formação de quadrilha. 

O roubo aconteceu dia 19 de maio, na casa de Prost em Nyon, a 25km de Genebra, na Suíça. O piloto de 71 anos estava no local e, ainda segundo o Blick, sofreu ferimentos leves na cabeça durante uma discussão com os bandidos, que invadiram a residência por volta das 8h30min do horário local. 

Os criminosos ameaçaram o restante da família presente na residência e forçaram um dos filhos do francês a abrir o cofre da casa. Segundo o ministério público, os ladrões fugiram com o conteúdo do cofre, incluindo diversos relógios de luxo. Após o ocorrido, Prost foi para Dubai, onde reside regularmente. 

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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