A Ferrari envia os dois SF-25 equipados com a nova suspensão traseira para o GP da Bélgica de Fórmula 1. A Scuderia tem trabalhado cuidadosamente na preparação para a corrida em Spa, onde, finalmente, o pacote completo de atualização técnica será visto em ação.

O chassi, que estreou na Áustria, agora terá a companhia da tão esperada suspensão, sobre a qual muito se falou. Na exigente pista belga, entenderemos o potencial do carro que terá de enfrentar a segunda parte da temporada, enquanto a equipe técnica dirigida por Loic Serra dedicará tempo integral ao 678, o monoposto do próximo ano.

O fim de semana do GP da Bélgica funciona no formato sprint, complicando a apresentação do SF-25 em sua versão "definitiva", pois os pilotos têm apenas uma sessão de treinos livres para testar o carro antes da classificação sprint, já no fim da manhã de sexta-feira.

Lewis Hamilton, saindo dos boxes durante o dia de filmagem em Mugello Foto de: Motorsport.com

Testes dinâmicos repetidos estabeleceram um ganho de cerca de um décimo na nova suspensão associada à parte inferior. Em 17 de julho, no dia de filmagem em Mugello, os pilotos não viram muita diferença durante os 100km percorridos.

Alguns, erroneamente, interpretaram como uma rejeição do pacote: na realidade, as condições do Filming Day foram ideais apenas para coletar dados de comparação na pista com o SF-25 padrão e comparar números para ver se a principal falha, para a qual a suspensão foi projetada, foi corrigida. Charles Leclerc e Lewis Hamilton se depararam com um carro com pneus de demonstração, deliberadamente ajustado com uma configuração fixa (nenhum ajuste pode ser feito por regulamento), que não atendia às necessidades de nenhum dos dois.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

A resposta que os engenheiros estavam procurando era como a traseira se comportava na frenagem com as mudanças: a telemetria teria confirmado uma melhoria no momento mais crítico, com o carro tendendo a levantar menos a traseira na frenagem, evitando as perdas repentinas e abruptas de downforce que são prejudiciais não apenas para encontrar uma boa entrada na curva, mas também para abrir a janela fatídica para os pneus trabalharem.

Uma maior estabilidade também seria buscada nas curvas rápidas em que os pontos críticos do SF-25 eram claramente evidentes: os pilotos não sentiram grandes diferenças no comportamento, enquanto os números indicavam pontos positivos sobre os quais os engenheiros realizaram o trabalho de desenvolvimento no simulador.

A Ferrari, de fato, teria desbloqueado o potencial que o carro tinha, mas que só surgiu sob certas condições específicas: na Bélgica, o formato sprint torna a abordagem das modificações mais complicada, mas não devemos nos surpreender se virmos o carro "crescer". A reabertura do parque fechado após a corrida de sábado será uma ótima oportunidade para calibrar a configuração do carro após a experiência dos treinos classificatórios de sexta-feira e da corrida curta. Os pilotos terão a oportunidade de entender o caminho a seguir com a configuração para também encontrar a vantagem cronométrica que a solução deve garantir.

A expectativa, com um monoposto menos extremo, é dar a Leclerc e Hamilton mais confiança na volta rápida, com configurações menos extremas do que as usadas até agora, que levaram o monegasco a cometer erros em busca de um limite que não perdoa quando ultrapassado.

E mesmo na corrida, as variações de carga, especialmente com o tanque cheio de gasolina, devem provocar menos reações imprevisíveis, permitindo um estilo de pilotagem mais linear e limpo, sem muitas correções. Tudo isso pode não se traduzir imediatamente em uma grande vantagem de desempenho, mas acredita-se que Hamilton e Leclerc possam ter mais confiança no SF-25, sendo capazes de se aventurar mais alto e redescobrir um pouco da força descendente que sempre faltou no carro.

