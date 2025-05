A temporada de 2025 da Fórmula 1 vai ficando cada vez mais interessante para Oscar Piastri. O australiano venceu o GP de Miami deste domingo (4) e estendeu sua vantagem na liderança do Mundial para seu companheiro de McLaren, Lando Norris. O australiano, agora, tem 131 pontos contra 115 do britânico.

Confirmando o favoritismo esperado desde a virada do ano, é a equipe britânica que vem dominando, já que não só tem a dobradinha nos pilotos como também está disparada no campeonato de equipes, com uma larga vantagem sobre a Mercedes, a vice-líder.

Mesmo com uma corrida sprint aumentando a pontuação máxima no fim de semana, a tabela não teve mudanças significativas de posição. Piastri já era o líder, Norris já estava em segundo e Max Verstappen, 'intrometido' na briga entre as McLarens, o terceiro. George Russell, que conquistou 20 pontos em Miami, se aproximou do holandês, marcando 93 contra 99 do rival.

O brasileiro Gabriel Bortoleto amargou um abandono com sua Sauber, por conta de problemas no motor, e ainda está zerado em 2025. Ele, Jack Doohan, Liam Lawson e Fernando Alonso são os únicos que ainda não terminaram no top 10 - e nem no top 8 de uma corrida sprint, mas está em último na tabela pelo critério de desempate de melhor posição final em um GP.

Confira como estão as classificações de pilotos e construtores na temporada de 2025 da Fórmula 1 com o Motorsport.com:

Classificação de pilotos na temporada de 2025 da Fórmula 1:

Classificação de construtores:

Posição Equipes Pontos 1 McLaren 246 27 51 33 40 37 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 141 27 30 18 18 18 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Red Bull Racing 105 18 18 25 10 18 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 94 5 12 18 22 21 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Williams 37 10 7 2 - 6 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Haas F1 Team 20 - 14 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Aston Martin Racing 14 8 2 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 RB 8 - 3 4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Alpine 7 - - - 6 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Versão áudio: GUERRA FRIA na McLaren, MAX NO AUGE e Hamilton ABALADO pré-Miami | THIAGO FAGNANI, repórter da BAND

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!