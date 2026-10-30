F1: 'Talismã' da Sauber e da Audi deixa equipe após 34 anos

A Audi anunciou que Beat Zehnder, ex-gerente de equipe da Sauber e que continuou na escuderia de Fórmula 1 após a transição para o time de fábrica da marca alemã, deixará a organização ao final da temporada de 2026, encerrando uma trajetória de 34 anos na F1 e 39 anos de serviços prestados à estrutura de Hinwil.

Zehnder foi contratado pelo fundador Peter Sauber em 1988 como mecânico do programa de carros esportivos e seguiu com no programa de F1 no início da temporada de 1993, tornando-se rapidamente parte integrante da equipe suíça.

Ele assumiu o cargo de gerente de equipe no ano seguinte e esteve presente em 601 GPs consecutivos. Em sua função ativa como gerente de equipe e diretor esportivo, Zehnder esteve no centro dos muitos altos e baixos da Sauber ao longo de suas diversas passagens como equipe independente e de seu período como equipe de fábrica da BMW, que rendeu a única vitória da equipe de Hinwil em um GP, com Robert Kubica no GP do Canadá de 2008.

Após 33 anos, Zehnder se afastou do cargo no ano passado, enquanto a Sauber se preparava para sua transformação na equipe de fábrica da Audi.

Mais recentemente, Zehnder liderou as atividades relacionadas ao patrimônio da equipe como Diretor de Programas Exclusivos e Operações, o que incluiu o trabalho de preparação para o novo centro de hospitalidade da Audi, e ainda era visto ocasionalmente nas corridas.

Mas a Audi anunciou agora que Zehnder, de 60 anos, deve deixar a equipe no final do ano.

Charles Leclerc e a Sauber comemoram o décimo lugar com Beat Zehnder, gerente da Sauber

“A Audi registra seus sinceros agradecimentos a Beat Zehnder, que deixará a equipe no final de dezembro de 2026, após uma reestruturação operacional antes da temporada 2027”, informou a equipe em comunicado na sexta-feira.

“Beat foi um mentor para centenas de membros da equipe e pilotos que passaram por Hinwil ao longo dos anos".

“Durante sua trajetória, ele vivenciou tanto os altos quanto os baixos de trabalhar em um esporte tão exigente, sem nunca perder seu profissionalismo, seu espírito competitivo incansável e seu desejo de vencer. Ele se despede com 36 corridas no Campeonato Mundial de Carros de Turismo e 601 corridas consecutivas de F1 em seu currículo".

“Agradecemos a ele pelos 39 anos de serviço excepcional e desejamos tudo de bom para o futuro".

Para marcar o fim de sua lendária passagem como gerente de equipe de F1, Zehnder conversou com o Motorsport.com no ano passado para falar sobre sua carreira repleta de histórias e suas aventuras com uma das últimas equipes garagistas da F1.

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