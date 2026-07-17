Depois dos acidentes de Max Verstappen nas corridas da Áustria e de Silverstone, a Red Bull optou por deixar de lado a asa traseira 'macarena' e trazer um modelo mais tradicional para o GP da Bélgica de Fórmula 1. O tetracampeão mundial acredita que foi uma decisão certa da equipe austríaca, apesar da escolha diminuir a velocidade do carro.

“Acho que talvez seja um pouco mais lento, mas não vai virar o mundo de cabeça para baixo”, disse Verstappen à mídia holandesa antes do GP da Bélgica. “Ficou bem claro para todos que essa talvez seja a escolha mais sensata para este fim de semana”.

Sobre se a asa 'macarena' retornaria ao carro da Red Bull no futuro, o holandês espera que sim, mas apontou que a fábrica precisa descobrir a solução para tal questão, já que ele acredita que já encontraram a causa.

“Eventualmente, sim”, explicou o holandês. “Eles só precisam descobrir… Na verdade, acho que eles sabem [o que causou o problema]; só precisam pensar em como vão encontrar a solução. Espero que a asa esteja de volta o mais rápido possível".

O que aconteceu com a asa 'macarena' da Red Bull

A Red Bull apresentou sua própria versão de um aerofólio traseiro giratório no GP de Miami, em maio, desenvolvendo um conceito próprio com um mecanismo diferente da solução da Ferrari, apresentada anteriormente e que chamou a atenção do paddock.

A asa 'macarena' causou problemas iniciais para a Red Bull, com Verstappen sofrendo um grave acidente na classificação do GP da Áustria depois que a asa não fechou corretamente. Um incidente semelhante aconteceu em Silverstone onde Verstappen rodou e foi parar na brita na Stowe.

A Red Bull agora voltou ao design original e convencional da asa traseira com o qual começou a temporada. “Vamos voltar à versão antiga e ver quando a mais recente estiver pronta para ser usada novamente”, confirmou Verstappen na quinta-feira (16).

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