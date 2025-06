A comparação feita pelo chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, do comportamento de Max Verstappen pela batida com George Russell no GP da Espanha de Fórmula 1 com os "taxistas agressivos" de Roma e Nápoles provocou a 'revolta' dos taxistas italianos.

Quando a corrida foi retomada após o período de safety car, Verstappen perdeu o terceiro lugar para Charles Leclerc. Verstappen foi então atacado por Russell, que saiu da pista e entrou na faixa de escape e manteve sua posição apesar do contato.

A Red Bull disse ao piloto holandês para devolver a posição. Verstappen diminuiu a velocidade na Curva 5 e fingiu devolver a posição, mas Russell entrou em contato com o carro da Mercedes, quebrando para dentro antes de ficar totalmente na frente.

Após esse incidente, os comissários deram a Verstappen uma penalidade de tempo de 10 segundos e 3 pontos de penalidade. A questão de saber se a manobra de Verstappen foi deliberada foi frequentemente levantada na mídia após a corrida.

Quando Wolff foi questionado sobre isso, o chefe de equipe da Mercedes disse: "Se isso for realmente uma explosão, é inaceitável. Não sei exatamente o que ele estava pensando, não sei qual foi sua motivação, mas não foi legal".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari Foto: Red Bull Content Pool

De acordo com o The Guardian, Wolff comentou sobre o comportamento de Verstappen em uma declaração à imprensa italiana, dizendo: "Foi pura fúria de estrada. Foi exatamente como os motoristas de táxi em Roma ou Nápoles. Os motoristas de táxi no centro de Roma e Nápoles ainda dirigem sem regras e de forma agressiva".

As observações de Wolff foram recebidas com indignação pela comunidade italiana de táxis. Loreno Bittarelli, presidente da maior cooperativa de táxis de Roma, disse ao jornal Corriere della Sera: "Acho que Wolff deveria se concentrar no desempenho de sua própria equipe".

Nicola Di Giacobbe, do sindicato Filt-Cgil, foi sarcástico: "Nós já dirigimos como a Mercedes. Ele só dirige a 50 quilômetros por hora!"

Outro motorista de táxi, Alessandro, argumentou que os pilotos de F1 não sobreviveriam às condições de tráfego em Roma: "Eu gostaria de ver os pilotos de Fórmula 1 manobrando em torno de canteiros de obras, entre scooters e carrinhos de golfe. Roma é agora uma selva selvagem, não um circuito de Fórmula 1".

