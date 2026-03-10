George Russell saiu de Melbourne com uma vitória histórica no GP da Austrália, sendo o primeiro piloto a triunfar na nova era de regulamentos da Fórmula 1. E com o aparente domínio da Mercedes visto neste fim de semana, muitos apontam o britânico como o favorito ao título de 2026. Mas será que a história está ao seu lado?

O Motorsport.com foi para os arquivos da F1, descobrir quantos pilotos que venceram a primeira corrida de uma temporada acabaram com o título no final do ano. E os números podem surpreender.

Entre 1950, primeiro ano oficial da categoria, e 2025, o campeonato mais recente, a F1 disputou um total de 76 temporadas, com 35 campeões diferentes, e com algumas histórias curiosas pelo caminho.

Destas 76 temporadas disputadas até aqui, o número de pilotos que foram campeões tendo vencido a primeira corrida versus os que não levaram o GP de abertura está bem equilibrado: 36 x 40.

Ou seja, em 52,64% dos casos, quem levou a primeira prova do campeonato não terminou levantando o troféu no final. Do outro lado, em 47,36%, o campeão foi o mesmo piloto que triunfou no primeiro GP do ano.

É importante destacar que esse total de 40 casos é muito presente nas primeiras décadas de existência da F1. Entre 1950 e 1989, totalizando um período de 40 anos, em 25 deles (62,5%), o campeão não foi o mesmo piloto que venceu a primeira corrida. Mas isso também tem uma ligação muito forte com o que a categoria era naquela época.

Antes dos anos 1990, os carros da F1 sofriam de dois grandes problemas: falta de confiabilidade e de segurança. Para além das inúmeras mortes registradas neste período, era muito comum ver uma série de abandonos em todas as corridas, o que influenciava diretamente o resultado final do campeonato.

O título de Aberto Ascari, em 1952, é um caso do tipo. Enquanto Pietro Taruffi venceu a primeira corrida, Ascari sequer disputou a prova, para focar seus esforços em uma participação nas 500 Milhas de Indianápolis (onde acabou abandonando). Por outro lado, na volta do Mundial à Europa, venceu todos os outros seis GPs disputados.

Há também casos trágicos como o de 1968, onde Jim Clark venceu a corrida de abertura do campeonato, enquanto Graham Hill ficou com o título daquele ano. Clark disputou apenas o GP da África do Sul, em 01 de janeiro, e morreu antes da segunda prova, o GP da Espanha, em decorrência de um acidente a bordo de um carro de Fórmula 2.

Falando de títulos brasileiros, quatro dos oito mundiais conquistados por Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna vieram após os pilotos não vencerem as corridas de abertura da temporada: os dois de Fittipaldi (1972 e 1974) e um de Piquet e um de Senna (1987 e 1988).

Curiosamente, o cenário muda a partir de 1990. Das 36 temporadas realizadas desde então, em 21 oportunidades (58,3%) o campeão do ano foi o mesmo que venceu a primeira corrida, incluindo os últimos três anos, o que pode servir como alívio para Russell.

Olhando para os grandes campeões do século XXI, é interessante ver que muitos de seus títulos vieram após reveses nas primeiras corridas do ano. Lewis Hamilton mesmo conquistou cinco de seus sete títulos nesta situação, tendo perdido os GPs de abertura para Nico Rosberg (2014), Sebastian Vettel (2017 e 2018) e Valtteri Bottas (2018 e 2019).

O próprio Vettel perdeu a primeira corrida do ano em três de seus quatro títulos, com a exceção sendo apenas 2011, quando teve uma das temporadas mais dominantes de sua carreira, com 11 vitórias em 19 GPs disputados.

Já Max Verstappen teve uma trajetória movimentada até aqui. Seu primeiro título veio após uma disputa intensa contra Hamilton, que venceu a primeira corrida de 2021. Já em 2022, na introdução dos carros com efeito solo, a Ferrari saiu na frente e Charles Leclerc foi o vencedor do GP do Bahrein. Em 2023, entregou um ano de amplo domínio, vencendo 19 dos 22 GPs disputados, enquanto em 2024, começou o campeonato mais forte antes de ver a queda da Red Bull ante o crescimento da McLaren, mas não a tempo de Lando Norris virar o jogo.

E, falando do campeão mais recente, Norris conseguiu reverter uma tendência preocupante em sua performance ao longo de 2025, barrando o crescimento de Oscar Piastri no primeiro semestre e de Verstappen na segunda metade para levar o título.

SOBERBA motiva a QUEDA da DUCATI? APRILIA quebrará a HEGEMONIA? Próximos passos do V4 YAMAHA e mais!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!