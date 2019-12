A Fórmula 1 terá em 2021 um outro campeonato, se comparado ao atual modelo, com um novo carro e conjuntos de regulamentos técnicos e esportivos. O esforço vem do Grupo Liberty, detentor dos direitos comerciais da categoria após a era Bernie Ecclestone, e também da FIA. Em outubro foi anunciado os primeiros detalhes do projeto que busca oferecer corridas com mais ultrapassagens e diferenças menores entre as equipes.

Como parte da comando desta nova fase da categoria, três nomes se destacam neste trabalho. Coincidência ou não, são três figuras importantes na era mais vitoriosa da Ferrari nas últimas décadas: Jean Todt, presidente da FIA, Ross Brawn, diretor esportivo da F1, e Nikolas Tombazis, diretor de monopostos da FIA.

Confira na galeria abaixo a contribuição de cada um e detalhes de suas carreiras