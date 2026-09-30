F1: “Temo que algo ruim vá acontecer em breve", alerta Pérez sobre carros de 2026
Após quase colidir com Lawson em Baku, mexicano aponta perigo na entrega de potência dos motores e cobra mudanças da FIA no regulamento antes de Sepang
Sergio Pérez, da Cadillac, afirmou temer que “algo ruim” possa acontecer devido à diferença de velocidade entre os carros com os monopostos de 2026 da Fórmula 1.
Esse foi um tema importante no início da temporada 2026, especialmente depois que Oliver Bearman sofreu um grave acidente no GP do Japão. O piloto da Haas perdeu o controle do carro ao realizar uma manobra evasiva ao se deparar com Franco Colapinto, que estava mais lento na pista, durante a corrida.
O incidente, infelizmente, confirmou as preocupações sobre as novas unidades de potência da F1, com distribuição de força de 53/47 entre motor elétrico e de combustão interna, o que cria um contraste substancial entre os carros dependendo do uso de energia.
A FIA tomou medidas durante o recesso de abril para amenizar o problema, com ajustes nas regras dos motores que reduziram a necessidade de táticas de 'lift-and-coast', mas Pérez revelou que teve um grande susto em Baku.
“Mais do que tudo, é uma corrida em que precisamos analisar muito o que está acontecendo com o gerenciamento de energia e a diferença entre os motores”, disse o piloto da Cadillac após o GP do Azerbaijão.
“Eu quase sofri uma batida feia com [Liam] Lawson quando estava me defendendo dele, porque a diferença no uso e na potência entre os motores é muito perigosa. E temo que algo ruim vá acontecer em breve se não fizermos algumas mudanças no regulamento".
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Espera-se que novos ajustes para 2027, incluindo a redução da proporção de potência elétrica de 47% para 42%, melhorem a situação.
“Espero que consigam diminuir a diferença”, acrescentou Perez, “porque, no momento, parece que a Mercedes e a Red Bull têm um motor muito potente e conseguem nos colocar em situações em que o uso de energia é muito ruim e diferente da nossa. A diferença de velocidade é muito perigosa".
Enquanto isso, o mexicano está se concentrando no próximo GP do Bahrein na Malásia, com pouco entusiasmo.
Quando lhe sugeriram que as curvas de alta velocidade de Sepang poderiam ser “arruinadas” pelos carros de 2026, Pérez respondeu: “É melhor não falarmos sobre isso".
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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