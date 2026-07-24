F1: 'Temor' da Mercedes sobre Ferrari se confirmou na Hungria, diz Russell

Enquanto a Ferrari tenha procurado minimizar as expectativas para o GP da Hungria de Fórmula 1 deste fim de semana, tendo dominado os dois treinos livres da sexta-feira, a Mercedes jogou o favoritismo no colo da equipe italiana, afirmando que o 'temor' do time alemão se concretizou.

A Ferrari liderou bem os dois treinos desta sexta-feira, terminando o TL2 com liderança de Lewis Hamilton e Charles Leclerc em segundo. Já a Mercedes sofreu com problemas de equilíbrio, que minaram a confiança dos pilotos, piorada pela falta de aderência. E eles não estavam sozinhos, com outros se queixando da baixa qualidade da pista no geral.

“Foi um dia bem estranho lá na pista, acho que para todo mundo”, disse George Russell. “Budapeste é uma pista incrível de pilotar, mas eles repavimentaram metade dela, que ficou super irregular; grande parte está se desintegrando nas últimas duas curvas, o que torna a pilotagem bem estranha".

“Nosso ritmo na volta lançada não pareceu muito bom, mas o desempenho em corridas longas pareceu mais competitivo. O que a gente basicamente temia em relação à Ferrari parece ter se confirmado".

O SF-26 da Ferrari ganhou a reputação de ser rápido em curvas lentas e médias no início da temporada, a ponto de ser considerado o grande favorito para vencer o GP de Mônaco. Isso não aconteceu, embora Hamilton tenha vencido em Barcelona e Leclerc em Silverstone, pistas consideradas menos favoráveis ao pacote técnico da Scuderia.

Hamilton liderou uma dominante dobradinha da Ferrari no FP2 Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tradicionalmente, o Hungaroring é uma pista difícil de se avaliar, já que é usada com menos frequência do que alguns outros circuitos do calendário da F1; por isso, a pista tende a estar empoeirada e “verde” no início do fim de semana, evoluindo rapidamente ao longo dos treinos.

Isso, somado às suas irregularidades, aumenta os desafios de pilotar a geração atual de carros, já que derrapagens e inconsistências de volta a volta tendem a ser penalizadas pelo software de controle da unidade de potência.

“Irregularidade” é um termo relativo na F1, já que todas as pistas precisam atender a certos padrões para obter o status de Grau Um da FIA, necessário para receber o Mundial, mas mesmo pequenas inconsistências na superfície podem ser sentidas em carros com curso de suspensão relativamente curto.

A configuração para o Hungaroring exige um equilíbrio delicado, pois seu traçado, com muitas curvas que exigem alta tração na saída, torna o eixo traseiro um fator limitante. Mas ajustar a subviragem para proteger os pneus traseiros prejudica as velocidades de entrada.

No TL2, a volta mais rápida de Russell ficou 0s933 atrás da marca de Hamilton. Antonelli ficou 1s964 atrás, em 13º , mas sem fazer uma volta representativa: ele precisou abortar sua primeira tentativa por causa da bandeira vermelha acionada pelo acidente de Franco Colapinto; depois, uma fritada de pneus comprometeu o resto da sessão

A Mercedes continuou enfática ao afirmar que não está fora da disputa pela pole position: “Temos sido competitivos em todos os tipos de circuito este ano”, disse o subchefe Bradley Lord.

“Sei que existe uma certa narrativa de que alguns circuitos nos favorecem e outros favorecem a eles; vimos, de modo geral, outras equipes oscilando bastante. Mas acho que temos lutado de forma bastante consistente lá na frente e somos capazes de disputar a pole em todas as corridas. Portanto, esse também tem que ser nosso objetivo para amanhã".

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