F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone

Andrea Kimi Antonelli viu a sua vantagem na liderança do campeonato da Fórmula 1 reduzir-se para 25 pontos após alguns azares, especialmente em Barcelona e Silverstone. No entanto, o italiano não se deixa levar pela "má sorte".

Nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Bélgica, o jovem piloto da Mercedes não se mostrou nada preocupado com os recentes problemas de confiabilidade do modelo W17 e limitou-se a dizer que continua 100% focado em tudo o que depende de si próprio.

"Da minha parte, tenho que render. Tenho de tentar maximizar tudo o que estiver sob o meu controle. Quanto ao resto, não vou poder fazer muito. Só posso tentar pilotar o mais rápido possível e render o melhor que puder", afirmou Antonelli.

No entanto, Kimi reconheceu que os problemas que lhe custaram duas 'zeradas' nas três últimas corridas foram "muito frustrantes", embora tenha insistido que não podia fazer nada para evitar as ocorrências, de modo que não perdeu tempo pensando nos casos.

"Claro que é muito frustrante, mas isto é o automobilismo. Coisas assim podem acontecer. Como disse, faz parte do automobilismo. São coisas que podem acontecer. São fatores externos que não se pode controlar".

"E é por isso que tenho de maximizar cada oportunidade que puder, tudo o que estiver sob o meu controle. E ver o que acontece com o resto... Isto faz parte do esporte e a equipe está fazendo um grandíssimo trabalho para que estes problemas não se repitam".

Quanto às expectativas para o GP da Bélgica, o italiano se mostrou positivo quanto às possibilidades da Mercedes, mas também não quer 'descartar' os rivais, sobretudo a Ferrari.

"O nosso carro tem sido rápido em todas as corridas. Portanto, espero que possamos estar lá na frente. É verdade que a Ferrari foi muito forte em Silverstone, o que é uma surpresa. Mas, para ser sincero, nós sempre pensamos que eles poderiam estar lá na frente, sobretudo na qualificação, onde parece que encontram um pouco mais de ritmo. E obviamente este fim de semana acreditamos que podem estar lá na frente", disse Kimi.

"E, claro, nunca se pode descartar a Red Bull nem a McLaren. Porque podem sempre ser rápidos. Como sempre, vou concentrar-me em mim. E temos confiança no pacote que temos, porque tem sido um bom pacote durante todo o ano", concluiu Andrea.

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