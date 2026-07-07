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F1 terá recorde de sprints em 2027, confirma Domenicali

CEO da categoria acredita que fins de semana com a corrida curta são "o caminho a ser seguido"

Olivia Nogueira
Publicado:
Start of the sprint race, F1 Grand Prix of Miami

Start of the sprint race, F1 Grand Prix of Miami

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Ainda faltam treze etapas para o fim da temporada de 2026 da Fórmula 1, porém, o calendário de 2027 já está se desenhando e mudanças importantes parecem estar a caminho. Segundo o CEO da categoria, Stefano Domenicali, pode-se esperar um ano com mais fins de semana de competição no formato sprint

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Em entrevista à Sky Sports durante o GP da Grã-Bretanha, no último fim de semana, Domenicali destacou o "dever" da categoria em "pensar fora da caixa", ressaltando o grande impacto das sprints no número de público nas arquibancadas. 

"Se você se lembra, no começo as pessoas sempre foram céticas em relação ao que estávamos fazendo. Acho que temos o dever de, de certa forma, sermos corajosos e pensar fora da caixa. Acredito que você consegue ver o impacto. Com as 150 mil pessoas que tivemos na sexta-feira em Silverstone, seria um erro não oferecer algo que gerasse uma reação e tivesse um efeito concreto", falou Domenicali. 

O empresário então afirmou que crescer o número de corridas sprint em uma temporada "é o caminho a ser seguido", mas ainda sem confirmar quantas etapas terão a corrida curta. Atualmente, seis dos vinte quatro fins de semana de competição contam com a prova de 100km no sábado. 

"Estamos em processo de anunciar um número ainda maior para o futuro e isso acontecerá quando divulgarmos o calendário, muito em breve", acrescentou. 

De acordo com a Sky Sports, a temporada de 2027 contará com nove ou dez fins de semana com a corrida sprint. 

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