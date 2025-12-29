F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual
Não houve nenhuma negociação ou apresentação de proposta, mas os rumores estão tomando forma
No fim da temporada de 2025, vimos Gianpiero Lambiase, engenheiro de Max Verstappen na Fórmula 1, bastante emocionado e triste porque o holandês não conquistou o pentacampeonato. Desde então, muitos rumores começaram a se formar ao redor do futuro dessa parceria.
O The Race trouxe à tona a informação de que Lambiase teria começado a negociar com a Aston Martin, possivelmente para assumir um cargo de gerência, que não o obrigasse a participar in loco de todas as 24 corridas do calendário por questões pessoais.
Nesse meio, surgiu o nome da Williams. As negociações teriam James Vowles encabeçando os contatos com o engenheiro e não se sabe qual seria a proposta da equipe de Grove, mas ela pode parecer interessante para Lambiase.
Agora, segundo informações do RacingNews365, há rumores ainda mais fracos - mas não completamente descartáveis - de que a McLaren também teria entrado em contato com Lambiase. As discussões com o time campeão de 2025 foram ainda mais frias, apenas sondagens para entender a situação atual do engenheiro, ou seja, não foi colocada nenhuma proposta na mesa de fato.
