No fim da temporada de 2025, vimos Gianpiero Lambiase, engenheiro de Max Verstappen na Fórmula 1, bastante emocionado e triste porque o holandês não conquistou o pentacampeonato. Desde então, muitos rumores começaram a se formar ao redor do futuro dessa parceria.

O The Race trouxe à tona a informação de que Lambiase teria começado a negociar com a Aston Martin, possivelmente para assumir um cargo de gerência, que não o obrigasse a participar in loco de todas as 24 corridas do calendário por questões pessoais.

Nesse meio, surgiu o nome da Williams. As negociações teriam James Vowles encabeçando os contatos com o engenheiro e não se sabe qual seria a proposta da equipe de Grove, mas ela pode parecer interessante para Lambiase.

Agora, segundo informações do RacingNews365, há rumores ainda mais fracos - mas não completamente descartáveis - de que a McLaren também teria entrado em contato com Lambiase. As discussões com o time campeão de 2025 foram ainda mais frias, apenas sondagens para entender a situação atual do engenheiro, ou seja, não foi colocada nenhuma proposta na mesa de fato.

