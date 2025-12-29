Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual
F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?

F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?
NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin

NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin

NASCAR Cup
NASCAR Cup
NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin
F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar

F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar
Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
Chefes de equipe da F1 fazem votação e elegem melhor piloto de 2025
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões

F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bortoleto comenta sobre relação e conselhos de Alonso
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Sainz e Albon relembram caos que causaram no desfile de pilotos em Interlagos
Fórmula 1

F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

Não houve nenhuma negociação ou apresentação de proposta, mas os rumores estão tomando forma

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Gianpiero Lambiase, Equipe Red Bull Racing

Foto de: Erik Junius

No fim da temporada de 2025, vimos Gianpiero Lambiase, engenheiro de Max Verstappen na Fórmula 1, bastante emocionado e triste porque o holandês não conquistou o pentacampeonato. Desde então, muitos rumores começaram a se formar ao redor do futuro dessa parceria.

Leia também:

The Race trouxe à tona a informação de que Lambiase teria começado a negociar com a Aston Martin, possivelmente para assumir um cargo de gerência, que não o obrigasse a participar in loco de todas as 24 corridas do calendário por questões pessoais.

Nesse meio, surgiu o nome da Williams. As negociações teriam James Vowles encabeçando os contatos com o engenheiro e não se sabe qual seria a proposta da equipe de Grove, mas ela pode parecer interessante para Lambiase.

Agora, segundo informações do RacingNews365, há rumores ainda mais fracos - mas não completamente descartáveis - de que a McLaren também teria entrado em contato com Lambiase. As discussões com o time campeão de 2025 foram ainda mais frias, apenas sondagens para entender a situação atual do engenheiro, ou seja, não foi colocada nenhuma proposta na mesa de fato.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Últimas notícias

F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Terceira equipe demonstra interesse em Lambiase, engenheiro de Verstappen; saiba qual
F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?

F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Quantos pontos cada piloto recebeu em 2025 na superlicença?
NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin

NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin
F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar

F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Bortoleto dá 'aval' a amigos para lhe dar "tapa" se fama o mudar

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros