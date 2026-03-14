F1: Terceiro no grid chinês, Hamilton mira Mercedes: "Conseguimos nos aproximar mais"

Heptacampeão da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, é o terceiro colocado para o início do GP da China, atrás de seu compatriota e ex-companheiro de Mercedes, George Russell, segundo no grid, e do italiano Andrea Kimi Antonelli, que se tornou o pole mais novo da história com a marca alemã.

"Foi uma qualificação realmente difícil. Desta vez foi um pouco mais difícil por causa do vento, que estava soprando muito forte. Não foi nada fácil fazer uma volta decente", afirmou Hamilton após a classificação.

"Charles [Leclerc, companheiro monegasco do heptacampeão] estava fazendo voltas incríveis, e esses caras (os pilotos da Mercedes) também estavam fazendo voltas incríveis", seguiu o veterano inglês da Ferrari.

“Estou muito feliz e grato por estar aqui ao lado desses rapazes. Eles têm sido muito rápidos nesta temporada até agora. Nossos engenheiros fizeram um trabalho excelente e conseguimos nos aproximar um pouco mais deles; isso é um desenvolvimento realmente positivo para o futuro", seguiu Lewis.

O astro da F1 projetou o GP da China: “Não vai ser fácil , mas tenho certeza de que vamos nos divertir um pouco. Estou ansioso. Aprendemos muito na corrida sprint, então vamos torcer para que o vento não esteja tão forte amanhã. Nosso objetivo é, de alguma forma, diminuir a diferença entre nós e eles”.

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