F1: Teria sido sexto colocado sem a ajuda de Hadjar, diz Verstappen

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Holandês acredita que só conseguiu a vaga na primeira fila graças ao vácuo dado pelo companheiro de Red Bull

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren
Editado:

Max Verstappen agradeceu seu companheiro de Red Bull, Isack Hadjar, pelo vácuo que lhe permitiu uma vaga na primeira fila do grid de largada do GP da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo.

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Com Hadjar já punido de antemão por conta da troca da unidade de potência, levando-o a largar do fundo do grid, a Red Bull trabalhou um plano para que o francês pudesse chegar até o Q3 para ajudar Verstappen.

A equipe optou por usar o vácuo de Hadjar no setor final, na curva Blanchimont e na aproximação à chicane final. Na primeira tentativa, Hadjar precisou reduzir a velocidade ao sair da Curva 15 para permitir que Verstappen se aproximasse e aproveitasse o artifício, mas a segunda tentativa pareceu ser mais eficaz.

Desta vez, Verstappen chegou bem mais perto de Hadjar e, a princípio, a distância entre os dois pilotos parecia meio perigosa, mas o tetracampeão acertou em cheio o ponto de frenagem para a chicane e assumiu brevemente a liderança no Q3. Kimi Antonelli, então, aproveitou a vantagem e conquistou a pole, mas Verstappen ficou em segundo.

“No geral, durante todo o fim de semana, o equilíbrio do carro tem sido bastante bom”, explicou Verstappen.  “Acho que estamos um pouco lentos na reta, mas sim, o carro tem estado dentro da faixa ideal; só estamos tentando fazer alguns ajustes finos, e sim, foi a mesma coisa na qualificação".

“Em determinado momento, ficamos um pouco em dúvida sobre quanto tempo de volta ainda poderíamos tirar do carro, para ser sincero, porque cada volta que eu fazia era um pouco mais rápida, mas, sim, em certo ponto, quer dizer, a aceleração máxima é a máxima, então não há mais tempo a ganhar nas curvas".

“Isso é algo que talvez tenhamos que rever; talvez estejamos a acelerar a fundo com muita facilidade, não sei. Mas o carro estava bom e, claro, Isack me ajudou muito com o vácuo no setor final; é por isso que estou aqui, caso contrário, poderia facilmente ter ficado em 6º".

“As diferenças atrás estavam muito apertadas, então agradeço a ele por isso — acho que, como equipe, fizemos tudo o que podíamos".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

Em sua segunda volta no Q3, Verstappen já havia ganhado 0s150 com uma saída melhor da Curva 9. Aliado ao uso mais bem executado do vácuo, isso contribuiu, no geral, para o ganho de 0s3 em relação à sua primeira volta.

Na coletiva pós-classificação, Verstappen foi questionado se os dois carros da Red Bull não estavam perigosamente próximos durante a última volta do Q3, mas ele brincou, respondendo que simplesmente teria "empurrado" Hadjar para que pudesse completar o tempo.

“Eu estava a todo vapor, teria simplesmente empurrado ele”, brincou. “Mas ele foi incrível; inicialmente pensei ‘meu Deus, está muito próximo’, mas, na verdade, deu tudo certo até a última curva. Foi apertado, mas confiei nele".

Hadjar explicou que a primeira tentativa de vácuo não saiu como planejado porque a distribuição de energia ficou “confusa” ao reduzir a velocidade antes do setor final, o que tornou muito mais difícil avaliar o alcance do vácuo. Na segunda tentativa, o francês temeu não conseguir dar assistência, já que havia ficado sem energia.

“O difícil é adivinhar o que o motor vai te dar”, explicou o francês. “Porque, assim que você para na saída da Curva 14 para gerar potência, o motor fica um pouco confuso, já que você parou sem motivo, e o software fica confuso".

“Então, naquela primeira tentativa no Q3, eu tinha potência demais, por isso me distanciei dele. E na segunda tentativa, não tive potência suficiente; então, na verdade, ele estava me alcançando, e eu não consegui mantê-lo no meu vácuo durante todo o percurso, o que tornou muito difícil avaliar a situação".

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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