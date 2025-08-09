Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Tida como favorita para 2026, Mercedes aponta sua maior rival para o ano que vem

"Um piloto italiano contra um carro italiano - você consegue imaginar isso? Não tenho a menor dúvida de que esse duelo acontecerá, no próximo ano ou mais tarde"

Motorsport Hungary
Editado:
"Eles já viram tudo isso antes": Toto Wolff acha que as corridas simuladas fazem sentido

No próximo ano, a Fórmula 1 introduzirá um conceito completamente novo, prometendo carros mais rápidos e corridas mais emocionantes, enquanto utiliza motores híbridos 50% elétricos e 50% a combustão -- ainda que os regulamentos do próximo ciclo sejam objeto de polêmica no paddock.

De todo modo, a Mercedes é tida como uma das favoritas para essa nova fase da F1, em função de seu histórico de fabricação de motores, vide início da era híbrida na categoria, quando as Flechas de Prata dominaram completamente as primeiras temporadas de 2014 em diante.

"Espero que a Ferrari seja muito competitiva e a Honda já mostrou como é forte - espero muito deles agora com a Aston Martin", disse o chefe mercedista, Toto Wolff, em entrevista à Gazzetta dello Sport, da Itália.

Muitos acreditam que o motor da Mercedes será o mais potente a partir de 2026, mas, para que isso aconteça com as Flechas de Prata como vencedoras, a equipe terá primeiro que vencer sua própria equipe cliente, a McLaren, que já a superou nas regras atuais.

No entanto, Wolff está confiante de que a Ferrari será um dos adversários mais difíceis da Mercedes na pista, apesar das dificuldades deste ano com seu próprio programa de desenvolvimento de motores na Itália.

"A resposta é óbvia: Ferrari", continuou ele quando questionado sobre o maior rival para 2026. "Seria fantástico ver um duelo entre Ferrari e Mercedes. Um verdadeiro clássico. Então você teria Lewis [Hamilton] e Charles [Leclerc] contra Kimi [Antonelli] e George [Russell] - seria um desafio incrível."

"Um piloto italiano contra um carro italiano - você consegue imaginar isso? Não tenho a menor dúvida de que esse duelo acontecerá, no próximo ano ou mais tarde. Nós viveremos isso e será fantástico", completou Toto.

Fórmula 1 Lewis Hamilton George Russell Charles Leclerc Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes
Filtros