Oscar Piastri e Lando Norris estão disputando o título de 2025 da Fórmula 1. Parece bastante improvável que o campeonato não fique com um dos pilotos da McLaren e, até o momento, tudo indica que será definido nos mínimos detalhes e a coroa ficará com quem cometer menos erros.

Com apenas nove pontos separando os dois competidores da equipe de Woking, eles chegam às últimas 10 corridas com a pressão nas costas por resultados e tentando minimizar qualquer escorregada. Cada erro terá um peso cada vez maior.

Nenhum dos pilotos foi impecável até o momento, mas todo desafio de campeonato enfrenta alguns obstáculos a serem superados. Até mesmo o domínio de Max Verstappen no degrau mais alto do pódio em 2023 foi ameaçado ocasionalmente durante o ano.

Decidimos reunir os maiores erros dos protagonistas do título da McLaren até agora em uma recapitulação das 14 primeiras corridas de 2025. Essa lista, sem dúvida, ficará maior à medida que a competição se intensificar.

Austrália: Ambos os pilotos caem em uma chuva torrencial, mas Piastri se sai pior

Oscar Piastri, McLaren, Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Quando a superfície da pista de Albert Park secou após uma série frenética de voltas iniciais, os MCL39s ofereceram suas primeiras demonstrações das habilidades superiores de preservação de pneus do carro em relação ao RB21. Isso efetivamente garantiu que, se a corrida continuasse nessa linha e progredisse linearmente para as condições de pista totalmente seca, seria uma corrida entre Norris e Piastri - especialmente depois que Verstappen saiu da pista na 17ª volta e perdeu o segundo lugar.

De fato, Piastri colocou os ímãs e ficou na cola de Norris, embora com uma breve pausa no duelo, quando o australiano errou um pouco o traçado na curva 6 e teve de recuperar o atraso depois de perder um tempo. A chuva repentina no meio da corrida foi o verdadeiro fator que atrapalhou a batalha inicial de 2025 pela supremacia, com o pior do clima aparecendo no final da volta.

Isso pegou os dois pilotos da McLaren desprevenidos; Norris pulou na brita na Curva 12 e Piastri fez o mesmo - mas enquanto o britânico endireitou o carro ao retornar ao circuito, o australiano perdeu a traseira e escorregou para a grama no lado oposto da curva.

Inicialmente, Piastri parecia estar preso, mas depois de cerca de um minuto, ele conseguiu soltar o carro do gramado encharcado e foi para os boxes. Isso o manteve na zona de pontos, pois ele conseguiu se recuperar para o oitavo lugar, já que tinha ficado na volta de liderança em 12º. Norris voltou para a pista mais cedo e, assim, conseguiu ganhar aderência, enquanto Piastri tinha aproximadamente a largura do circuito para se reestabilizar, o que não era espaço suficiente.

China: Norris comete um erro na sprint e na classificação

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Uma semana depois, Piastri estava em ótima forma e conseguiu uma vitória dominante no domingo da China - embora Lewis Hamilton tenha recebido os aplausos pela vitória na Sprint; Piastri não conseguiu "maximizar" a classificação na sexta, mas ficou a 0,08s da volta de Hamilton. Norris, no entanto, ficou quase meio segundo atrás ao perder tempo nas curvas de raio mais longo e largou apenas em sexto.

Talvez com muita pressa para recuperar terreno, Norris errou na definição de suas linhas de batalha contra George Russell e saiu da pista na curva 4, deixando Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso passarem. Norris passou novamente por Alonso para ganhar um ponto, enquanto Piastri ultrapassaava Verstappen para ficar em segundo.

Norris teve outra chance na classificação dp GP, mas, apesar de liderar o Q1 e o Q2, não conseguiu melhorar seu esforço final no Q3 e abandonou na volta. Isso deixou seu tempo exposto à corrida inesperada de Russell no final da classificação, quando o Mercedes se juntou a Piastri na primeira fila. Norris contornou seu compatriota no início da corrida para recuperar terreno, mas Piastri estava inalcançável.

Bahrein: As esperanças de glória de Lando são sufocadas na classificação

Lando Norris, McLaren Foto de: Clive Mason/Getty Images

Com um único ponto de vantagem sobre Verstappen no início do campeonato, Norris precisava se livrar da derrota no Japão para o holandês (o brilho de Verstappen, e não qualquer erro da McLaren, decidiu a disputa em Suzuka) com um fim de semana limpo no Bahrein para se impor sobre Piastri. Mas, como a narrativa da temporada decretou desde então, Verstappen nunca esteve tão perto - e a Red Bull estava nitidamente fora de ritmo no Bahrein.

Uma ótima oportunidade para Norris conquistar uma boa quantidade de pontos, certo? Era de se esperar que sim, mas a classificação foi um balanço espetacular e um erro - o britânico foi muito fundo na Curva 1 e perdeu dois décimos, além de ter perdido mais tempo na saída da Curva 10. Enquanto Piastri conquistou a pole, Norris se classificou em sexto, atrás de Russell, Charles Leclerc, Antonelli e Pierre Gasly.

Apesar de ter largado bem para chegar em terceiro, Norris foi advertido por alinhar fora de sua posição no grid e recebeu uma penalidade, e depois se envolveu em disputas com as Ferraris, apesar de ter uma clara vantagem no carro. Ele terminou em terceiro, mas não foi um fim de semana particularmente bom.

Arábia Saudita: Norris perde a liderança do campeonato após acidente no Q3

Lando Norris, McLaren Foto de: Peter Fox / Getty Images

Os erros iniciais se acumularam para Norris, e a Arábia Saudita provou ser igualmente cruel. Depois de liderar o Q2, Norris foi muito duro no início do Q3 e bateu seu MCL39 contra as barreiras no segmento das curvas 4-5-6 da montanha-russa de Jeddah. Isso o colocou em 10º lugar no grid e garantiu que ele precisaria fazer outra recuperação.

Norris não conseguiu chegar ao pódio. Ele se beneficiou do confronto entre Gasly e Tsunoda na primeira volta, mas teve dificuldades para ultrapassar Carlos Sainz e Hamilton nas primeiras voltas, prejudicando o progresso que terminou com o quarto lugar, atrás de Leclerc.

Nesse meio tempo, Piastri conquistou a vitória, garantindo que o australiano deixasse a Arábia Saudita com 10 pontos de vantagem no campeonato.

Miami: As chances de vitória de Lando desaparecem na primeira volta

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Alexander Trienitz

Na verdade, os dois pilotos tiveram um pequeno deslize em Miami. Norris ganhou de Piastri na Sprint (com o acionamento do safety car) e foi o que mais se aproximou de Verstappen nas classificações, enquanto o holandês fazia mais um 'passeio' maravilhoso no sábado. Piastri, por sua vez, só conseguiu ficar em quarto lugar no grid.

Norris tentou tirar proveito do travamento de Verstappen na Curva 1, mas se viu entre o inferno e a água alta, pois o Red Bull ultrapassou e acabou patinando na pista, caindo para sexto. Piastri acabou alcançando e ultrapassando Verstappen no início da 14ª volta, já que o pole position talvez tenha se esforçado demais na defesa.

Nesse meio tempo, Norris abriu caminho entre Alex Albon e os dois pilotos da Mercedes para alcançar Verstappen, mas se viu novamente tendo que enfrentar uma forte defesa do carro da frente. Uma tentativa de manobra por fora na Curva 11 não deu certo, e o mergulho posterior de Norris na mesma curva terminou com ele cedendo a posição quando os dois pilotos saíram da pista. Uma terceira tentativa finalmente funcionou para Norris na volta 18, mas Piastri já estava nove segundos à frente.

Imola: Piastri defende a linha errada em Tamburello

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

Norris não teve um fim de semana particularmente bom em Ímola, mas conseguiu pelo menos um segundo lugar. Piastri, por sua vez, teve um desempenho pior na corrida de Emilia Romagna, pois não conseguiu aproveitar ao máximo a pole position e uma corrida relativamente curta até a primeira zona de frenagem.

Piastri teve a melhor largada, mas estava preocupado com um possível mergulho de Russell por dentro na chicane Tamburello. Por isso, o líder do campeonato passou para a esquerda para cobrir essa saída, mas não contava com Verstappen preenchendo o espaço à sua direita e aliviando os freios para fazer uma ultrapassagem de fora para dentro.

Isso mudou a forma da corrida e, mais tarde, Norris ultrapassou Piastri depois de parar sob o safety car no final da corrida; Oscar ficou de fora e esperava se beneficiar da posição na pista, mas não conseguiu lidar com os pneus mais novos do companheiro de equipe.

Canadá: Regras papaia azedam quando Norris bate em Piastri

Lando Norris, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

Depois de aparentemente recuperar o ânimo com a vitória em Mônaco, Norris errou um pouco na largada em Barcelona, mas recuperou a segunda posição quando a liderança de Piastri parecia inatacável. No entanto, o Canadá apresentou, sem dúvida, seu maior erro até então - Norris cometeu o pecado capital da F1 e bateu em seu companheiro de equipe.

Tudo pode ser rastreado até a classificação, já que a McLaren sofreu uma súbita perda de forma no fim de semana de Montreal. A Mercedes e a Red Bull foram as equipes que mais se destacaram no Circuito Gilles Villeneuve; Piastri se classificou em terceiro lugar, mas foi batido por Antonelli na Curva 3 e perdeu a posição na pista para um lugar no pódio. Norris, em comparação, parecia sólido no início da classificação, mas atingiu o auge de suas forças no Q3 e se classificou apenas em sétimo.

Embora Norris tenha chegado ao quinto lugar, ele ficou preso em um pequeno trem expresso de DRS enquanto Antonelli tentava se livrar de Piastri. Depois de alguns toques em seu companheiro de equipe quando Antonelli abriu uma vantagem de mais de um segundo sobre o carro #81, Norris achou que a discrição era a melhor parte da coragem em suas manobras por fora na chicane final.

Um esforço mais concentrado começou na 66ª volta, quando Norris ultrapassou o hairpin, mas não conseguiu manter o ritmo na reta de trás e perdeu terreno novamente. Sua frustração por não conseguir fazer a ultrapassagem se transformou em imprudência e ele tentou enfiar o carro por dentro ao longo da reta de chegada - em um espaço que estava se fechando rapidamente. Os dois fizeram contato e os danos de Norris foram terminais. Ele assumiu a culpa imediatamente, aliviando as tensões.

Grã-Bretanha: Penalidade de Piastri no safety car dá a vitória a Norris

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Se a penalidade de Piastri no GP da Grã-Bretanha é considerada justa ou dura, não importa; de qualquer forma, ela produziu uma perda autoinfligida da liderança. Tanto Piastri quanto Norris foram superados por Verstappen na classificação, mas o tetracampeão teve dificuldades para conter a dupla nas condições de chuva.

Piastri ultrapassou Verstappen, que então caiu fora da pista quando estava sendo examinado por Norris - mas recuperou a segunda posição quando a McLaren deixou Norris uma volta a mais em intermediários antigos quando a chuva se intensificou.

Piastri talvez tenha sido culpado por comprimir demais o campo na reta Hangar durante a primeira retomada, já que Lance Stroll e Nico Hulkenberg quase se chocaram ao tomar medidas evasivas. No entanto, Piastri foi mais tarde punido por fazer isso novamente na segunda largada; o Safety Car foi acionado pela segunda vez quando Antonelli foi jogado contra o muro em Copse por Isack Hadjar.

A falta de firmeza de Piastri nos freios em condições de baixa visibilidade irritou os comissários de pista, que aplicaram uma penalidade de 10 segundos ao líder da corrida. Norris, que subiu para segundo graças ao deslize de Verstappen para fora da pista cerca de 20 segundos após o momento de Piastri nos freios, aproveitou o infortúnio de seu companheiro de equipe.

Bélgica: Ambos os pilotos cometeram o erro de largar na pole

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Michael Potts / Motorsport Images

Sim, é uma brincadeira, mas tanto Piastri quanto Norris provaram por que a pole não era o lugar ideal para largar nas duas corridas em Spa-Francorchamps. Piastri fez a pole para a corrida Sprint e depois foi superado por um Verstappen com pouco arrasto na reta Kemmel, e o australiano guardou esse encontro para o GP quando Norris foi o mais rápido na classificação.

Norris sentiu que estava sofrendo um corte na saída de Raidillon, enquanto Piastri seguia seu companheiro de equipe na subida da colina e, em seguida, acelerava para garantir que estava à frente antes de Les Combes. Embora Lando tenha tentado se vingar de seu companheiro de equipe optando por um pneu duro contra os médios de Piastri, o britânico cometeu vários erros não forçados - um em Pouhon, dois em La Source - e perdeu um tempo precioso na batalha entre as equipes pela vitória.

Hungria: O início ruim de Norris apresenta uma oportunidade de vitória

Charles Leclerc, Ferrari, lidera na largada Foto de: Mark Thompson / Getty Images

É seguro dizer que, fora da linha, Norris pode ser um pouco imprevisível. Um desses erros ocorreu na largada do GP da Hungria, quando, ao escolher uma linha, Norris optou pela parte interna e viu seu caminho ser ocupado pelo duelo entre Piastri e Leclerc à frente. Isso ofereceu a Russell e Alonso um caminho para manobrar e ultrapassar o britânico.

Sem muito a perder, Norris decidiu usar muito tempo em seu primeiro jogo de pneus e trocou para um de parada única, apesar de a maioria dos líderes ter feito duas paradas, dada a degradação esperada em um circuito com limitação traseira. Foi uma aposta, mas a posição na pista acabou valendo a pena; Piastri teve de correr atrás para se aproximar do companheiro de equipe.

Mas o sólido conjunto de voltas de Norris em ambos os compostos, onde ele estava consistentemente na casa de 1m20s no duro, o manteve no jogo. Ele cometeu um erro, mas foi um contratempo inesperado. Também houve erro de Piastri no fim da corrida, que não o permitiu desafiar Lando.

