F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff

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Chefe da Mercedes lamentou que acidente que levou ao abandono de Russell tivesse relação com a unidade de potência

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:

A Mercedes deixa Spa com duas lições diferentes, mas igualmente importantes para a Fórmula 1 2026. A primeira é a volta de Andrea Kimi Antonelli às vitórias, ampliando assim sua vantagem na liderança. A segunda é a mais dolorosa: o abandono de George Russell após uma colisão com a Ferrari de Lewis Hamilton.

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Em vez de se concentrar nas consequências – ou seja, o abandono de Russell causado pelo contato com o ex-companheiro de equipe –, na Mercedes a tendência é observar e analisar por que Russell se encontrava naquele ponto da pista, naquela situação. 

Pelas imagens, era muito fácil perceber como, na reta Kemmel, a Mercedes de Russell foi literalmente sugada pelas Ferraris de Charles Leclerc (que se beneficiou do vácuo e de uma arrancada muito potente na saída da Eau-Rouge) e de Hamilton.

Nesse momento, Russell tentou se manter por fora, mais uma vez emparelhando com Lewis. Na entrada da curva 5, os dois carros se tocaram, e o britânico da Mercedes foi quem levou a pior, ficando preso na área de escape e sem poder continuar.

Ao final da corrida, Toto Wolff comentou o incidente tanto do ponto de vista da dinâmica do acidente quanto do ponto mais importante: os problemas com as unidades de potência da Mercedes, que ficaram evidentes nas retas da pista de Spa.

"Há dois aspectos. O primeiro diz respeito à corrida, ao acidente que aconteceu: foi uma pena para nós, perdemos muitos pontos tanto no campeonato de construtores quanto no de pilotos com George".

"Na Kemmel, ele estava ficando sem energia, mas aí já era tarde demais. Ele tentou atacar por fora, freando muito tarde, e aquela curva deveria ter sido dele. Mas é um incidente de corrida: essas coisas podem acontecer com quem está na frente, no meio do pelotão ou no fundo do grid".

"Então tivemos um problema que afetou todos os motores Mercedes: eles perderam potência nas retas, o que os penalizou significativamente. A responsabilidade é 100% nossa".

"Como equipe, estamos dando tudo de nós: temos a unidade de potência mais forte, um carro capaz de vencer, e todos estão fazendo o possível para minimizar os erros. Mas erros acontecem, porque somos humanos".

"Decepcionamos Kimi em Silverstone, onde George provavelmente conquistou um pódio melhor do que o resultado real do carro merecia. Depois, um abandonou em Montreal, o outro em Barcelona: essa é mais ou menos a história da nossa temporada. É um esporte técnico, um esporte mecânico".

Wolff reiterou então sua preferência por um motor e um carro muito rápidos, mesmo que pouco confiáveis, em vez do oposto. É mais fácil tornar um carro rápido confiável do que tornar um carro confiável, mas muito menos competitivo, rápido.

"Tenho orgulho de fazer parte da organização. São grupos de pessoas que se dedicam ao máximo. Este ano, construímos um produto realmente robusto, e prefiro resolver problemas de confiabilidade do que tentar tornar um motor ou carro lento mais rápido".

"Estamos dando 100% de nós e temos que continuar assim, porque perdemos muitos pontos justamente por falta de confiabilidade. Deveríamos estar muito mais acima na classificação".

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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