F1: "Toda a operação" da Audi está melhor do que a Sauber em 2025

Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto começaram a pausa de meio de ano da Fórmula 1 satisfeitos com os resultados da primeira parte da temporada. Depois de a Audi ter pontuado nas últimas três corridas, o time alemão está na oitava colocação do Mundial, uma posição à frente da Sauber no final de 2025.

"A velocidade para lutar no pelotão intermediário está lá", resume Hülkenberg. "Claro que também houve algumas dificuldades, sobretudo do meu lado do box. Acho que está claro para nós que ainda estamos um pouco vulneráveis em algumas áreas".

A Audi registrou três abandonos neste ano e, no início do ano, houve mais duas situações em que Hülkenberg (Austrália) e Bortoleto (China) nem sequer puderam participar da corrida devido a problemas técnicos.

"A equipe está concentrada nisso e trabalhando intensamente para tornar tudo mais confiável", enfatiza o piloto alemão. "Mas, no geral, acho bastante positivo e realmente encorajador o ponto em que já estamos como uma equipe jovem". Segundo Hulkenberg, a Audi melhorou "em toda a operação".

Bortoleto concorda com o companheiro de equipe: "Vi grandes progressos, tanto na mentalidade quanto na cultura da equipe, além de progressos na pista. O alcance com que conseguimos desenvolver o carro e os pacotes de atualização que introduzimos" foram positivos".

Embora o chassi da Audi continue sendo construído na antiga fábrica da Sauber em Hinwil, razão pela qual não se pode falar de uma equipe completamente nova. Mas Hülkenberg lembra que, pela primeira vez, a própria equipe é responsável por "um motor, uma caixa de câmbio e a parte hidráulica".

"Tiro o chapéu para [a fábrica de motores em] Neuburg pelo que fizeram", diz o alemão, explicando: "Tivemos problemas, mas eles reagiram muito bem e rapidamente, encontrando soluções. São muito dinâmicos e muito práticos".

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