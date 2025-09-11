Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

Ted Kravitz apontou que as performances do brasileiro da Sauber chamaram a atenção do grid da categoria

Redação Motorsport.com
Publicado:

Em seu ano de estreia na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto tem causado boas impressões na categoria, tanto nos membros das equipes quanto na mídia, como o Motorsport.com relatou aqui. Agora, o repórter de paddock do canal de televisão inglês Sky Sports, Ted Kravitz, disse que as principais equipes do grid estão de olho no jovem piloto.

Leia também:

No GP da Itália, realizado no histórico circuito de Monza, Bortoleto chegou em oitavo. Com isso, o jovem piloto da Sauber somou mais quatro pontos e subiu para a 16ª colocação do campeonato de pilotos, acima de Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Oliver Bearman e Franco Colapinto.

Kravitz, em seu quadro no YouTube Ted's Notebook, apontou que "Gabriel Bortoleto destacou seu potencial de estrela da Fórmula 1, e todas as principais equipes estão interessadas nele".

No entanto, o repórter também destacou que o brasileiro deve permanecer na Audi nas próximas temporadas: "Mas ele diz que vai ficar com a Sauber e a Audi para trabalhar em seu projeto empolgante para o futuro, terminando em oitavo hoje e convertendo um bom desempenho na classificação".

O destaque de Bortoleto no 'circo itinerante' da F1 também foi apontado pela repórter da Band Mariana Becker em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que você pode conferir aqui!

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior ANÁLISE F1 - McLaren pode ser campeã já em Baku: como isso afeta a disputa entre Piastri e Norris?
Próximo artigo F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Marko indica possível companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026

F1: Marko indica possível companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Marko indica possível companheiro de Verstappen na Red Bull em 2026
MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana

MotoGP
MotoGP: Tempo de volta e mais informações após Quartararo testar novo motor V4 da Yamaha, que estreia este fim de semana
Presidente da Ferrari faz acordo na justiça e pagará valor bilionário para acabar com caso de fraude

Presidente da Ferrari faz acordo na justiça e pagará valor bilionário para acabar com caso de fraude

Fórmula 1
Presidente da Ferrari faz acordo na justiça e pagará valor bilionário para acabar com caso de fraude

Últimas notícias

MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

MGP MotoGP
GP de San Marino
MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike

MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike

MGP MotoGP
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros