F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports
Ted Kravitz apontou que as performances do brasileiro da Sauber chamaram a atenção do grid da categoria
Em seu ano de estreia na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto tem causado boas impressões na categoria, tanto nos membros das equipes quanto na mídia, como o Motorsport.com relatou aqui. Agora, o repórter de paddock do canal de televisão inglês Sky Sports, Ted Kravitz, disse que as principais equipes do grid estão de olho no jovem piloto.
No GP da Itália, realizado no histórico circuito de Monza, Bortoleto chegou em oitavo. Com isso, o jovem piloto da Sauber somou mais quatro pontos e subiu para a 16ª colocação do campeonato de pilotos, acima de Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Oliver Bearman e Franco Colapinto.
Kravitz, em seu quadro no YouTube Ted's Notebook, apontou que "Gabriel Bortoleto destacou seu potencial de estrela da Fórmula 1, e todas as principais equipes estão interessadas nele".
No entanto, o repórter também destacou que o brasileiro deve permanecer na Audi nas próximas temporadas: "Mas ele diz que vai ficar com a Sauber e a Audi para trabalhar em seu projeto empolgante para o futuro, terminando em oitavo hoje e convertendo um bom desempenho na classificação".
O destaque de Bortoleto no 'circo itinerante' da F1 também foi apontado pela repórter da Band Mariana Becker em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que você pode conferir aqui!
McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo
F1: Verstappen 'monta' piloto ideal do grid; veja 'indicados'
MotoGP: Após demissão da Pramac, Oliveira deve ser o substituto de Toprak na equipe BMW do Mundial de Superbike
F1: "Todas as principais equipes estão interessadas em Bortoleto", diz repórter da Sky Sports
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários