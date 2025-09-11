Em seu ano de estreia na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto tem causado boas impressões na categoria, tanto nos membros das equipes quanto na mídia, como o Motorsport.com relatou aqui. Agora, o repórter de paddock do canal de televisão inglês Sky Sports, Ted Kravitz, disse que as principais equipes do grid estão de olho no jovem piloto.

No GP da Itália, realizado no histórico circuito de Monza, Bortoleto chegou em oitavo. Com isso, o jovem piloto da Sauber somou mais quatro pontos e subiu para a 16ª colocação do campeonato de pilotos, acima de Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Oliver Bearman e Franco Colapinto.

Kravitz, em seu quadro no YouTube Ted's Notebook, apontou que "Gabriel Bortoleto destacou seu potencial de estrela da Fórmula 1, e todas as principais equipes estão interessadas nele".

No entanto, o repórter também destacou que o brasileiro deve permanecer na Audi nas próximas temporadas: "Mas ele diz que vai ficar com a Sauber e a Audi para trabalhar em seu projeto empolgante para o futuro, terminando em oitavo hoje e convertendo um bom desempenho na classificação".

O destaque de Bortoleto no 'circo itinerante' da F1 também foi apontado pela repórter da Band Mariana Becker em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que você pode conferir aqui!

