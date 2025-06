F1: Todos os novatos que participaram do TL1 em 2025

Tendo em vista a participação e preparação de jovens pilotos, a Fórmula 1 tem como regra a participação obrigatória de novatos durante alguns treinos livres ao longo da temporada. Até o início deste ano, a obrigação era que estreantes participassem de ao menos um TL1 em cada carro, agora, são exigidas duas participações por monoposto, totalizando quatro em um ano.

Esta é uma lista de como cada equipe está em relação aos treinos com novatos até agora, com nove times já tendo realizado ao menos uma das quatro sessões após o GP de Mônaco.

McLaren

O time britânico terá a primeira sessão com um novato no próximo fim de semana, na Áustria. O líder da Fórmula 2, Alex Dunne, assumirá o carro #4 de Lando Norris.

Pato O'Ward, piloto da equipe britânica britânica na IndyCar, também já foi confirmado para o TL1 do GP do México, em outubro.

Ferrari

Dino Beganovic, atualmente na F2, estará no carro de Charles Leclerc mais uma vez no treino do GP da Áustria. O sueco já participou do TL1 do Bahrain este ano, também no carro #16.

Obrigatoriamente, Lewis Hamilton ainda tem que ceder seu carro para duas sessões de novatos.

Red Bull

Ayumu Iwasa assumiu o carro de Max Verstappen no TL1 do Bahrain e foi a única sessão feita por um estreante até agora.

Dessa forma, a equipe austríaca ainda tem que realizar três testes no ano, mais um no carro de Verstappen e dois no de Tsunoda.

Mercedes

'Ajudados' pelo fato de Kimi Antonelli ser um estreante na categoria, o time alemão já cumpriu três das quatro sessões obrigatórias. Como o italiano nunca havia disputado uma corrida de F1 antes do GP da Austrália deste ano, as participações de Antonelli nas duas primeiras corridas, em Melbourne e na China, já contam para cumprir o requisito.

Além disso, o reserva da Mercedes e piloto da IMSA Frederik Vesti pilotou o carro de George Russell no Bahrain.

Aston Martin

O brasileiro Felipe Drugovich foi mais um dos novatos que participaram do TL1 no Bahrain, pilotando o carro de Fernando Alonso.

Dessa maneira, o time de Silverstone ainda tem que cumprir mais uma sessão com o carro de Alonso e duas com o de Stroll.

Alpine

A equipe francesa já utilizou dois pilotos diferentes para cumprir parte do requerimento, mas com o mesmo carro. Jack Doohan, que começou a temporada como titular, participou do TL1 na Austrália. Porém, como foi a segunda corrida dele na F1 (após a estreia em Abu Dhabi, em 2024), nenhuma outra sessão contou para a cota.

Antes de ir para a Haas como reserva, Ryo Hirakawa pilotou o carro de Doohan no TL1 do Japão. Agora, Pierre Gasly deve ceder seu carro para mais duas sessões de novatos.

Haas

Após sair da Alpine, Hirakawa já participou de mais de um TL1 pela Haas, no Bahrein, no carro de Oliver Bearman e na Espanha, no lugar de Esteban Ocon.

A equipe também já confirmou que o japonês participará do primeiro treino no México e em Abu Dhabi, completando as quatro sessões obrigatórias.

Racing Bulls

Assim como Antonelli na Mercedes, Isack Hadjar estreou na F1 este ano, então as participações na Austrália e na China já contaram.

Liam Lawson ainda tem que ceder seu carro para duas sessões de novatos.

Williams

Piloto da F2, Luke Browning correu no TL1 do Bahrain no lugar de Carlos Sainz. Na Espanha, outro nome da F2, Victor Martins, participou da sessão de treinos pela Williams, dessa vez no carro de Alex Albon.

Assim, o time britânico ainda tem que cumprir duas sessões com novatos, uma com cada carro.

Sauber

Tal como Antonelli e Hadjar, as duas primeiras etapas do ano já contaram para o time suíço pois Gabriel Bortoleto estreou na F1 em 2025.

Ou seja, as duas sessões restantes devem ser cumpridas com o carro de Nico Hulkenberg.

