F1: Todt admite ter recusado proposta da Red Bull após 16 anos na Ferrari

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Empresário francês recebeu mais de uma visita de Dietrich Mateschitz

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Publicado:
Jean Todt, President, FIA

Para muitos, o nome Jean Todt remete diretamente aos anos dourados da Ferrari durante a era de Michael Schumacher na Fórmula 1. Essas conquistas, que incluíram cinco títulos de pilotos e seis de equipes, marcaram a história do esporte.

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No entanto, esses sucessos não vieram da noite para o dia. A carreira de Todt na Ferrari começou em 1993 e o primeiro título de equipes só chegou oito anos depois. Embora o executivo francês tenha sido frequentemente criticado durante esse período, com o tempo ficou claro o quão acertado foi o projeto.Todt deixou o cargo de chefe de equipe no final da temporada de 2007 e rompeu todos os laços com a Scuderia em 2009. 

Em nova entrevista ao podcast High Performance, ele compartilhou um detalhe pouco conhecido sobre a carreira, revelando ter recebido uma proposta da Red Bull após deixar a Ferrari.Todt contou que o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, tentou pessoalmente convencê-lo.

“Quando saí da Ferrari, Mateschitz quis que eu me juntasse à Red Bull. Ele veio duas vezes almoçar na minha casa em Paris, estava realmente muito empenhado. Ele não gostava muito de viajar, mas, mesmo assim, veio duas vezes. Queria que eu dirigisse a equipe e assumisse as atividades de automobilismo da Red Bull", conta. 

No entanto, Todt recusou a oferta sem hesitar: “Aquela fase da minha vida já havia se encerrado. Eu havia gerenciado com sucesso uma marca icônica. Sinceramente, não poderia ter feito melhor do que isso. Queria me dedicar a outras coisas", explica. 

Sucedendo Max Mosley, Todt assumiu o cargo de presidente da FIA em outubro de 2009, permanecendo na posição até 2021, quando Mohammed Ben Sulayem chegou à posição.

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