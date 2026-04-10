Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Indy
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Casagrande lidera treino antes de quali em Santa Cruz do Sul

ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Fórmula 1
ANÁLISE F1: Ritmo da Red Bull é o mais lento desde 2015; entenda

Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027

MotoGP
Exclusivo MotoGP: Yamaha contrata Ai Ogura para ser dupla de Jorge Martín em 2027

F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora

Fórmula 1
F1: As maiores surpresas e decepções do grid de 2026 até agora
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher

Ex-chefão da Ferrari destacou a humildade e generosidade do heptacampeão

Lydia Mee
Editado:
Michael Schumacher, Ferrari 248F1, 1st position, and Jean Todt, podium

O ex-chefe de equipe da Ferrari, Jean Todt, rejeitou a ideia de que a confiança de Michael Schumacher beirava a arrogância durante sua carreira na Fórmula 1.

Leia também:

Todt argumentou que essa narrativa não poderia estar mais longe da verdade e que, na realidade, era uma insegurança escondida que constituía um dos maiores pontos fortes do heptacampeão.

Durante uma participação no podcast High Performance, Todt falou abertamente sobre o tempo em que trabalhou com Schumacher, de 1996 a 2006, revelando que ele era, por natureza, tímido. 

“Michael é um ser humano bastante frágil”, explicou ele. “Não tem aquela voz firme típica de alguém que sabe mais do que os outros. Vou dar um exemplo que, para mim, foi incrível e revelador do que é o Michael".

“Depois de se tornar campeão mundial, antes de começar a nova temporada, ele me pediu para voltar a uma pista privada em Fiorano. Ele disse: ‘Você poderia me dar meio dia para eu fazer alguns testes e ter certeza de que ainda estou em forma?’ Acho que é um grande ponto forte não ter certeza de que está em forma".

Race winner and Champion Michael Schumacher, Ferrari F2002

Vencedor da corrida e campeão Michael Schumacher, Ferrari F2002

Foto: Motorsport Images

Questionado se aqueles que achavam que Schumacher era arrogante estavam errados, Todt disse: “Completamente. Michael é um cara meio tímido e generoso. Mas ele esconde sua timidez parecendo arrogante. Não acho que você faça isso para se ajudar. Acho que está no seu caráter, nos seus genes, você é assim".

O ex-chefe da Ferrari acrescentou que, à medida que sua relação com o piloto alemão evoluiu para uma “relação de amizade e família”, ele rapidamente percebeu o que havia por trás da máscara.

“Quero dizer, muito rapidamente, porque o problema era que tivemos que lutar em 1997. Ele percebeu que estava protegido, percebeu que era amado, então isso funciona nos dois sentidos. Assim, pouco a pouco, passou de uma relação profissional para uma relação de amizade e família".

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Carro da Red Bull corre nos trilhos do metrô de Madri
Próximo artigo F1 - Piastri critica mídia e dispara: Disputa com Norris "não foi terceira Guerra Mundial"

Principais comentários

Mais de
Lydia Mee

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

VÍDEO F1: Norris e Sainz disputam com karts históricos de Senna e Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
VÍDEO F1: Norris e Sainz disputam com karts históricos de Senna e Alonso

F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Coulthard questiona silêncio da FIA após conflito entre Verstappen e jornalista no Japão
Mais de
Michael Schumacher

Ex-F1 explica por que Senna e Schumacher iriam gostar dos carros da temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Ex-F1 explica por que Senna e Schumacher iriam gostar dos carros da temporada 2026

F1: Apenas mudança nas regras impediu mais títulos de Schumacher, afirma ex-diretor da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apenas mudança nas regras impediu mais títulos de Schumacher, afirma ex-diretor da Ferrari

F1: Carro da primeira vitória de Schumacher vai à leilão por mais de R$50 milhões

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Carro da primeira vitória de Schumacher vai à leilão por mais de R$50 milhões
Mais de
Ferrari

F1: Hamilton volta a testar pneus de chuva de 2027 em Fiorano com a Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hamilton volta a testar pneus de chuva de 2027 em Fiorano com a Ferrari

F1: Hamilton surpreende com participação nos testes da Pirelli com pneus de chuva em Fiorano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Hamilton surpreende com participação nos testes da Pirelli com pneus de chuva em Fiorano

F1: Vasseur aponta o que elevou a moral da Ferrari no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Vasseur aponta o que elevou a moral da Ferrari no Japão

Últimas notícias

Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

Indy
Representantes da Indy visitam Autódromo de Goiânia e analisam retorno ao Brasil

NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Genz vence sprint e garante pole em Santa Cruz do Sul

F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Monza investirá R$ 235 milhões para garantir futuro na categoria

F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos

Fórmula 1
F1: Coulthard critica falta de “raiva, fome e luta” da nova geração de pilotos