O ex-chefe de equipe da Ferrari, Jean Todt, rejeitou a ideia de que a confiança de Michael Schumacher beirava a arrogância durante sua carreira na Fórmula 1.

Todt argumentou que essa narrativa não poderia estar mais longe da verdade e que, na realidade, era uma insegurança escondida que constituía um dos maiores pontos fortes do heptacampeão.

Durante uma participação no podcast High Performance, Todt falou abertamente sobre o tempo em que trabalhou com Schumacher, de 1996 a 2006, revelando que ele era, por natureza, tímido.

“Michael é um ser humano bastante frágil”, explicou ele. “Não tem aquela voz firme típica de alguém que sabe mais do que os outros. Vou dar um exemplo que, para mim, foi incrível e revelador do que é o Michael".

“Depois de se tornar campeão mundial, antes de começar a nova temporada, ele me pediu para voltar a uma pista privada em Fiorano. Ele disse: ‘Você poderia me dar meio dia para eu fazer alguns testes e ter certeza de que ainda estou em forma?’ Acho que é um grande ponto forte não ter certeza de que está em forma".

Vencedor da corrida e campeão Michael Schumacher, Ferrari F2002 Foto: Motorsport Images

Questionado se aqueles que achavam que Schumacher era arrogante estavam errados, Todt disse: “Completamente. Michael é um cara meio tímido e generoso. Mas ele esconde sua timidez parecendo arrogante. Não acho que você faça isso para se ajudar. Acho que está no seu caráter, nos seus genes, você é assim".

O ex-chefe da Ferrari acrescentou que, à medida que sua relação com o piloto alemão evoluiu para uma “relação de amizade e família”, ele rapidamente percebeu o que havia por trás da máscara.

“Quero dizer, muito rapidamente, porque o problema era que tivemos que lutar em 1997. Ele percebeu que estava protegido, percebeu que era amado, então isso funciona nos dois sentidos. Assim, pouco a pouco, passou de uma relação profissional para uma relação de amizade e família".

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!