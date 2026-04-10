F1: Todt desmente 'grande equívoco' sobre personalidade de Schumacher
Ex-chefão da Ferrari destacou a humildade e generosidade do heptacampeão
O ex-chefe de equipe da Ferrari, Jean Todt, rejeitou a ideia de que a confiança de Michael Schumacher beirava a arrogância durante sua carreira na Fórmula 1.
Todt argumentou que essa narrativa não poderia estar mais longe da verdade e que, na realidade, era uma insegurança escondida que constituía um dos maiores pontos fortes do heptacampeão.
Durante uma participação no podcast High Performance, Todt falou abertamente sobre o tempo em que trabalhou com Schumacher, de 1996 a 2006, revelando que ele era, por natureza, tímido.
“Michael é um ser humano bastante frágil”, explicou ele. “Não tem aquela voz firme típica de alguém que sabe mais do que os outros. Vou dar um exemplo que, para mim, foi incrível e revelador do que é o Michael".
“Depois de se tornar campeão mundial, antes de começar a nova temporada, ele me pediu para voltar a uma pista privada em Fiorano. Ele disse: ‘Você poderia me dar meio dia para eu fazer alguns testes e ter certeza de que ainda estou em forma?’ Acho que é um grande ponto forte não ter certeza de que está em forma".
Vencedor da corrida e campeão Michael Schumacher, Ferrari F2002
Foto: Motorsport Images
Questionado se aqueles que achavam que Schumacher era arrogante estavam errados, Todt disse: “Completamente. Michael é um cara meio tímido e generoso. Mas ele esconde sua timidez parecendo arrogante. Não acho que você faça isso para se ajudar. Acho que está no seu caráter, nos seus genes, você é assim".
O ex-chefe da Ferrari acrescentou que, à medida que sua relação com o piloto alemão evoluiu para uma “relação de amizade e família”, ele rapidamente percebeu o que havia por trás da máscara.
“Quero dizer, muito rapidamente, porque o problema era que tivemos que lutar em 1997. Ele percebeu que estava protegido, percebeu que era amado, então isso funciona nos dois sentidos. Assim, pouco a pouco, passou de uma relação profissional para uma relação de amizade e família".
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