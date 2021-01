O presidente da FIA, Jean Todt, acredita que o domínio de Lewis Hamilton e Mercedes na Fórmula 1 excedeu o de Michael Schumacher e Ferrari quando ele mesmo estava no comando da equipe italiana.

Todt era o chefe da Ferrari quando Michael Schumacher conquistou cinco de seus sete títulos mundiais com a equipe, entre 2000 e 2004, e a Scuderia conquistou seis campeonatos de construtores consecutivos, de 1999 a 2004.

Schumacher e Ferrari foram a força dominante na maioria dessas temporadas e se estabeleceram como maior força até a era híbrida.

No ano passado, a Mercedes quebrou o recorde da Ferrari com uma série de sete títulos mundiais ‘duplos’ entre 2014 e 2020.

Hamilton agora igualou a soma de Schumacher de sete títulos mundiais e ultrapassou o recorde de vitórias e poles do alemão.

Todt disse que Hamilton e Schumacher são difíceis de se comparar, mas acredita que Hamilton e Mercedes podem agora ser considerados mais dominantes do que a Ferrari durante seu reinado.

“Acho que estamos falando de pessoas diferentes, ingredientes diferentes”, disse Todt. “A única coisa que realmente podemos comparar é sete contra sete. Mas fora isso, de um lado, você tem uma equipe alemã muito estruturada e organizada, com um piloto muito talentoso, extremamente talentoso.

“E do outro lado, você tinha uma equipe italiana com uma mentalidade diferente, uma abordagem diferente, que se tornou uma equipe bem estruturada, bem organizada e também com um grande piloto, Michael Schumacher.”

"Eu sinto, e tenho certeza que serei citado por isso, a supremacia, o domínio da Mercedes e Lewis é maior do que aquele que tínhamos na época com a Ferrari e Michael."

“E crédito para eles, o carro é muito confiável. Exceto a segunda corrida do Bahrein, que Lewis teve que se ausentar, em dois anos ele não deixou de pontuar em uma corrida.”

"É absolutamente notável. E o piloto não comete erros. É apenas uma combinação."

Todt disse que ficou impressionado não apenas com o desempenho de Hamilton, mas também com a maneira como ele se portava e se mostrava um jogador de equipe.

"Fiquei muito impressionado, mas não esperei até 2020 para ficar impressionado", acrescentou o francês.

"Você acabou de mencionar que ele está comemorando o título mundial sete vezes, então já fiquei impressionado pelo menos seis vezes antes.”

"Também estou impressionado com a continuidade do que sua equipe tem conseguido garantir. Estamos em um mundo onde não é apenas um esportista, é um homem e uma máquina, e aqui é o melhor exemplo de espírito de equipe, trabalho em equipe.”

"E devo dar também muito crédito a Lewis cada vez que ele fala sobre o sucesso, ele fala sobre a equipe por trás dele. Estou muito impressionado e claramente isso explica os recordes."

