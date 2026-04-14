F1 - Todt reconhece trapaça de Schumacher em 2006: "Parou de propósito"
Ex-chefe da Ferrari relembrou classificação de Monte Carlo
Michael Schumacher, Ferrari 248F1, 1st position, and Jean Todt, podium
Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images
Michael Schumacher conquistou cinco dos sete títulos com a Ferrari, dominando a Fórmula 1 no início dos anos 2000. O 'reinado' do alemão chegou ao fim em 2005, com o primeiro campeonato de Fernando Alonso e o início da rivalidade entre os dois. Em 2006, o espanhol e o heptacampeão viveram um momento controverso durante o GP de Mônaco e novos detalhes sobre o ocorrido vieram à tona.
Chefe da Ferrari na época, Jean Todt admitiu em entrevista ao podcast High Performance que Schumacher trapaceou durante a classificação em Monte Carlo, há uma década. Na ocasião, o alemão parou seu carro na Rascasse, muito próximo ao guard rail, ocasionando uma bandeira amarela a poucos segundos do fim da sessão. O lance atrapalhou outros pilotos, incluindo Alonso, a completarem a volta rápida.
"Michael era um cara excelente, mas pagou um preço muito alto cada vez que perdeu o controle. Isso também lhe custou o campeonato, como quando parou de propósito em Monte Carlo com Alonso", relembrou Todt.
Schumacher chegou a ser punido pela 'manobra' e largou do fim do grid, enquanto Alonso saiu da pole. Ainda assim, o heptacampeão fez uma boa corrida, terminando na quarta colocação.
O ex-chefe da Ferrari ainda destaca que o alemão "não sabia trapacear", tendo feito isso "duas vezes, que eu saiba, mas fez de forma desastrosa. Seria muito fácil fazer isso várias vezes, mas ele cometeu um erro ao tentar".
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