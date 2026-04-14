Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Marko impediu transferência de Tsunoda para Haas, diz portal inglês

Fórmula 1
F1: Marko impediu transferência de Tsunoda para Haas, diz portal inglês

Valentino Rossi compartilha desejo de "ir para a pista com Verstappen" em corridas de GT

Fórmula 1
GP do Bahrein
Valentino Rossi compartilha desejo de "ir para a pista com Verstappen" em corridas de GT

F1: Russell e Piastri participam do primeiro dia de testes da Pirelli em Nurburgring

Fórmula 1
F1: Russell e Piastri participam do primeiro dia de testes da Pirelli em Nurburgring

F1: Red Bull sorteia réplica autografada do macacão de Verstappen

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Red Bull sorteia réplica autografada do macacão de Verstappen

Moreira destaca desafio dos pilotos: "Precisamos ser loucos" para correr na MotoGP

MotoGP
Moreira destaca desafio dos pilotos: "Precisamos ser loucos" para correr na MotoGP

F1 - Todt reconhece trapaça de Schumacher em 2006: "Parou de propósito"

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Todt reconhece trapaça de Schumacher em 2006: "Parou de propósito"

MotoGP - Doohan afirma que Márquez não ligaria para possível duelo com Acosta na Ducati: "Focado em si mesmo”

MotoGP
MotoGP - Doohan afirma que Márquez não ligaria para possível duelo com Acosta na Ducati: "Focado em si mesmo”

F1: Qual a duração dos contratos dos pilotos?

Fórmula 1
F1: Qual a duração dos contratos dos pilotos?
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1 - Todt reconhece trapaça de Schumacher em 2006: "Parou de propósito"

Ex-chefe da Ferrari relembrou classificação de Monte Carlo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Michael Schumacher, Ferrari 248F1, 1st position, and Jean Todt, podium

Michael Schumacher, Ferrari 248F1, 1st position, and Jean Todt, podium

Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Michael Schumacher conquistou cinco dos sete títulos com a Ferrari, dominando a Fórmula 1 no início dos anos 2000. O 'reinado' do alemão chegou ao fim em 2005, com o primeiro campeonato de Fernando Alonso e o início da rivalidade entre os dois. Em 2006, o espanhol e o heptacampeão viveram um momento controverso durante o GP de Mônaco e novos detalhes sobre o ocorrido vieram à tona. 

Leia também:

Chefe da Ferrari na época, Jean Todt admitiu em entrevista ao podcast High Performance que Schumacher trapaceou durante a classificação em Monte Carlo, há uma década. Na ocasião, o alemão parou seu carro na Rascasse, muito próximo ao guard rail, ocasionando uma bandeira amarela a poucos segundos do fim da sessão. O lance atrapalhou outros pilotos, incluindo Alonso, a completarem a volta rápida. 

"Michael era um cara excelente, mas pagou um preço muito alto cada vez que perdeu o controle. Isso também lhe custou o campeonato, como quando parou de propósito em Monte Carlo com Alonso", relembrou Todt. 

Schumacher chegou a ser punido pela 'manobra' e largou do fim do grid, enquanto Alonso saiu da pole. Ainda assim, o heptacampeão fez uma boa corrida, terminando na quarta colocação. 

O ex-chefe da Ferrari ainda destaca que o alemão "não sabia trapacear", tendo feito isso "duas vezes, que eu saiba, mas fez de forma desastrosa. Seria muito fácil fazer isso várias vezes, mas ele cometeu um erro ao tentar". 

SECA de MÁRQUEZ pode tirá-lo da DUCATI? OGURA na mira da YAMAHA, ACOSTA, Moto1000, MOTOCROSS e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Qual a duração dos contratos dos pilotos?

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

Moreira destaca desafio dos pilotos: "Precisamos ser loucos" para correr na MotoGP

MotoGP
MotoGP
Moreira destaca desafio dos pilotos: "Precisamos ser loucos" para correr na MotoGP

MotoGP - Doohan afirma que Márquez não ligaria para possível duelo com Acosta na Ducati: "Focado em si mesmo”

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Doohan afirma que Márquez não ligaria para possível duelo com Acosta na Ducati: "Focado em si mesmo”

F1: Todt revela por que Senna não foi para Ferrari em 1994

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Todt revela por que Senna não foi para Ferrari em 1994

Últimas notícias

F1: Marko impediu transferência de Tsunoda para Haas, diz portal inglês

Fórmula 1
F1: Marko impediu transferência de Tsunoda para Haas, diz portal inglês

Valentino Rossi compartilha desejo de "ir para a pista com Verstappen" em corridas de GT

Fórmula 1
GP do Bahrein
Valentino Rossi compartilha desejo de "ir para a pista com Verstappen" em corridas de GT

F1: Russell e Piastri participam do primeiro dia de testes da Pirelli em Nurburgring

Fórmula 1
F1: Russell e Piastri participam do primeiro dia de testes da Pirelli em Nurburgring

F1: Red Bull sorteia réplica autografada do macacão de Verstappen

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Red Bull sorteia réplica autografada do macacão de Verstappen