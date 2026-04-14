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F1: Todt revela por que Senna não foi para Ferrari em 1994

Lendário piloto brasileiro desejava correr pelo time de Maranello, mas circunstâncias o impediram, como contou o ex-chefe da Scuderia

Redação Motorsport.com
Editado:
Ayrton Senna, McLaren

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Ex-chefe de equipe da Ferrari na Fórmula 1, Jean Todt revelou mais informações sobre como Ayrton Senna era o 'plano A' para a reconstrução da Scuderia, mas que questões contratuais e o caos na estrutura interna fez Maranello optar por Michael Schumacher.

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“A Ferrari precisava de alguém para reconstruir a equipe; as pessoas me diziam que eu não duraria dois anos", revelou Todt, ao podcast High Performance, sobre a chegada na equipe italiana depois de sair da Peugeot e aceitar o desafio de Maranello.

 "Naquela época, havia tensões até mesmo entre os engenheiros: os responsáveis pelo chassi criticavam o motor, e os responsáveis pelo motor criticavam o chassi. E havia dúvidas quanto à qualidade dos nossos pilotos”.

Senna correr pela Ferrari era um desejo tanto da Scuderia quanto do próprio tricampeão. O lendário piloto queria ir em 1994, mas Maranello já tinha Gerhard Berger e Jean Alesi sob contrato, como contou o francês.

“Foi por isso que ele acabou indo para a Williams. Em 1994, não estávamos prontos para trazer Senna, e já tínhamos dois pilotos sob contrato”.

A escolha por Michael Schumacher, então piloto da Benetton e, em 1995, uma vez campeão, foi clara: “Passamos um dia inteiro em Mônaco em 1995, e nesse dia assinamos o contrato".

“Michael adorava o desafio e estava muito curioso sobre nossos planos. Ao mesmo tempo, eu estava em contato com Ross Brawn e Rory Byrne".

"Aos poucos, reconstruímos a equipe; em 1996, vencemos três corridas. Em 1997 e 1998, perdemos o título na última corrida. Em 1999, uma falha nos freios na Inglaterra, causada por um erro da equipe, o deixou fora de ação até a Malásia".

“Naquele ano, finalmente conquistamos o título de construtores, mas sabíamos que precisávamos garantir o campeonato de pilotos em 2000 ou correríamos o risco da equipe se desintegrar. E nós o conquistamos", concluiu.

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