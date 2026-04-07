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F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores

Carro da estreia do tricampeão será vendido em Mônaco; duas Ferraris também serão leiloadas

Olivia Nogueira
Publicado:
Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart

Ayrton Senna, Toleman TG183B Hart

Foto de: LAT Images

Primeiro carro da carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1, a Toleman TG183B será leiloada em 25 de abril pela RM Sotheby's, responsável por outras vendas de artigos da categoria máxima do automobilismo. O leilão acontecerá no Grimaldi Forum, em Mônaco, e contará com outros carros históricos da F1, incluindo o Fittipaldi F6/A, de 1979. 

Leia também:

Senna estreou na categoria no GP do Brasil de 1984, pilotando a Toleman TG183B. Seu melhor resultado naquele ano foi no GP de Mônaco, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. O carro foi pilotado apenas pelo brasileiro e tem valor estimado entre 2,8 e 3,8 milhões de euros (entre R$16,7 e R$22,7 milhões). 

Já o Fittipaldi  F6/A, estimado entre 500 e 700 mil euros (entre R$3 e R$4,1 milhões), foi pilotado por Emmerson Fittipaldi em sete etapas da temporada de 1979 da F1, tendo como melhor resultado final o P7 em Watkins Glen. 

Além desses carros, também serão leiloadas duas Ferraris: a 642, da temporada de 1991, e a 312 T3, de 1978. 

A Ferrari 642 é o chassi 125, utilizado como carro reserva por Alain Prost e Jean Alesi nos GPs do Brasil e de San Marino, tendo recebido certificação Ferrari Classiche em 2012. Com motor V12 de 3,5 litros, base para o motor que equipou a Ferrari F50 de rua, estima-se que ela valha entre três e quatro milhões de euros (entre R$18 e R$24 milhões), sendo uma entre cinco exemplares existentes. 

Com previsão de valor entre 4,5 e 5,5 milhões de euros (R$27 e R$33 milhões), a Ferrari 312 T3 é o item mais antigo e o mais caro a ser leiloado. Ela foi pilotada pelo vice-campeão de 1981 Carlos Reutemann em quatro etapas da temporada de 1978, além de outra participação no GP da Argentina de 1979, nas mãos de Gilles Villeneuve.

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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