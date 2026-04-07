F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores

Primeiro carro da carreira de Ayrton Senna na Fórmula 1, a Toleman TG183B será leiloada em 25 de abril pela RM Sotheby's, responsável por outras vendas de artigos da categoria máxima do automobilismo. O leilão acontecerá no Grimaldi Forum, em Mônaco, e contará com outros carros históricos da F1, incluindo o Fittipaldi F6/A, de 1979.

Senna estreou na categoria no GP do Brasil de 1984, pilotando a Toleman TG183B. Seu melhor resultado naquele ano foi no GP de Mônaco, cruzando a linha de chegada em segundo lugar. O carro foi pilotado apenas pelo brasileiro e tem valor estimado entre 2,8 e 3,8 milhões de euros (entre R$16,7 e R$22,7 milhões).

Já o Fittipaldi F6/A, estimado entre 500 e 700 mil euros (entre R$3 e R$4,1 milhões), foi pilotado por Emmerson Fittipaldi em sete etapas da temporada de 1979 da F1, tendo como melhor resultado final o P7 em Watkins Glen.

Além desses carros, também serão leiloadas duas Ferraris: a 642, da temporada de 1991, e a 312 T3, de 1978.

A Ferrari 642 é o chassi 125, utilizado como carro reserva por Alain Prost e Jean Alesi nos GPs do Brasil e de San Marino, tendo recebido certificação Ferrari Classiche em 2012. Com motor V12 de 3,5 litros, base para o motor que equipou a Ferrari F50 de rua, estima-se que ela valha entre três e quatro milhões de euros (entre R$18 e R$24 milhões), sendo uma entre cinco exemplares existentes.

Com previsão de valor entre 4,5 e 5,5 milhões de euros (R$27 e R$33 milhões), a Ferrari 312 T3 é o item mais antigo e o mais caro a ser leiloado. Ela foi pilotada pelo vice-campeão de 1981 Carlos Reutemann em quatro etapas da temporada de 1978, além de outra participação no GP da Argentina de 1979, nas mãos de Gilles Villeneuve.

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