Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Austríaco vende parte de sua holding que detém as ações da equipe de Brackley

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Toto Wolff, Mercedes

Foi confirmada nesta quinta-feira (20) que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, vendeu 15% de suas ações da equipe de Fórmula 1 para o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, o que representa 5% da fatia acionária do time de Brackley.

Kurtz, CEO e fundador da empresa de cibersegurança CrowdStrike, tornou-se patrocinador da Mercedes em 2019 e agora é sócio, além de integrar a equipe como consultor de tecnologia. Ele adquiriu pessoalmente 15% da holding controlada por Toto Wolff, CEO da equipe Mercedes, que detinha um terço das ações da equipe.

As ações estavam divididas em três partes: Wolff, a Mercedes-Benz e a britânica Ineos, que também era patrocinadora antes de comprar sua entrada na equipe.

A equipe anunciou que Kurtz também se juntará ao comitê estratégico da equipe, ao lado do presidente da Mercedes, Ola Kallenius, do CEO da Ineos, Jim Ratcliffe, e de Wolff, além de assessorar a equipe em sua estratégia de tecnologia.

De resto, a estrutura de liderança da equipe permanece inalterada, com Wolff mantendo-se como CEO e chefe de equipe.

"A trajetória de George é incomum pela sua amplitude: ele é piloto, um leal embaixador esportivo da Mercedes-AMG e um empreendedor excepcional", disse Wolff. "Ele entende tanto as exigências das corridas quanto as realidades de construir e expandir negócios de tecnologia. Essa combinação traz uma visão específica que é cada vez mais relevante para o futuro da Fórmula 1".

Kurts, que é um piloto com experiência no esporte, acrescentou: "Vencer nas corridas e na cibersegurança exige velocidade, precisão e inovação. Milissegundos importam. A execução é crucial. Os dados são a chave para o sucesso. A tecnologia está remodelando a vantagem competitiva e a capacidade humana em todos os lugares, inclusive no automobilismo. Estou entusiasmado em ajudar a equipe a avançar com segurança".

Filip Cleeren
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Pilotos destacam "desafio insano" se chover no GP de Las Vegas
F1 Academy
F1 Academy
LEGO terá carro no grid da F1 Academy em 2026
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

