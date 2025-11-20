F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Austríaco vende parte de sua holding que detém as ações da equipe de Brackley
Foi confirmada nesta quinta-feira (20) que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, vendeu 15% de suas ações da equipe de Fórmula 1 para o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, o que representa 5% da fatia acionária do time de Brackley.
Kurtz, CEO e fundador da empresa de cibersegurança CrowdStrike, tornou-se patrocinador da Mercedes em 2019 e agora é sócio, além de integrar a equipe como consultor de tecnologia. Ele adquiriu pessoalmente 15% da holding controlada por Toto Wolff, CEO da equipe Mercedes, que detinha um terço das ações da equipe.
As ações estavam divididas em três partes: Wolff, a Mercedes-Benz e a britânica Ineos, que também era patrocinadora antes de comprar sua entrada na equipe.
A equipe anunciou que Kurtz também se juntará ao comitê estratégico da equipe, ao lado do presidente da Mercedes, Ola Kallenius, do CEO da Ineos, Jim Ratcliffe, e de Wolff, além de assessorar a equipe em sua estratégia de tecnologia.
De resto, a estrutura de liderança da equipe permanece inalterada, com Wolff mantendo-se como CEO e chefe de equipe.
"A trajetória de George é incomum pela sua amplitude: ele é piloto, um leal embaixador esportivo da Mercedes-AMG e um empreendedor excepcional", disse Wolff. "Ele entende tanto as exigências das corridas quanto as realidades de construir e expandir negócios de tecnologia. Essa combinação traz uma visão específica que é cada vez mais relevante para o futuro da Fórmula 1".
Kurts, que é um piloto com experiência no esporte, acrescentou: "Vencer nas corridas e na cibersegurança exige velocidade, precisão e inovação. Milissegundos importam. A execução é crucial. Os dados são a chave para o sucesso. A tecnologia está remodelando a vantagem competitiva e a capacidade humana em todos os lugares, inclusive no automobilismo. Estou entusiasmado em ajudar a equipe a avançar com segurança".
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários