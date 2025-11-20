Foi confirmada nesta quinta-feira (20) que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, vendeu 15% de suas ações da equipe de Fórmula 1 para o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, o que representa 5% da fatia acionária do time de Brackley.

Kurtz, CEO e fundador da empresa de cibersegurança CrowdStrike, tornou-se patrocinador da Mercedes em 2019 e agora é sócio, além de integrar a equipe como consultor de tecnologia. Ele adquiriu pessoalmente 15% da holding controlada por Toto Wolff, CEO da equipe Mercedes, que detinha um terço das ações da equipe.

As ações estavam divididas em três partes: Wolff, a Mercedes-Benz e a britânica Ineos, que também era patrocinadora antes de comprar sua entrada na equipe.

A equipe anunciou que Kurtz também se juntará ao comitê estratégico da equipe, ao lado do presidente da Mercedes, Ola Kallenius, do CEO da Ineos, Jim Ratcliffe, e de Wolff, além de assessorar a equipe em sua estratégia de tecnologia.

De resto, a estrutura de liderança da equipe permanece inalterada, com Wolff mantendo-se como CEO e chefe de equipe.

"A trajetória de George é incomum pela sua amplitude: ele é piloto, um leal embaixador esportivo da Mercedes-AMG e um empreendedor excepcional", disse Wolff. "Ele entende tanto as exigências das corridas quanto as realidades de construir e expandir negócios de tecnologia. Essa combinação traz uma visão específica que é cada vez mais relevante para o futuro da Fórmula 1".

Kurts, que é um piloto com experiência no esporte, acrescentou: "Vencer nas corridas e na cibersegurança exige velocidade, precisão e inovação. Milissegundos importam. A execução é crucial. Os dados são a chave para o sucesso. A tecnologia está remodelando a vantagem competitiva e a capacidade humana em todos os lugares, inclusive no automobilismo. Estou entusiasmado em ajudar a equipe a avançar com segurança".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!