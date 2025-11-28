F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria
"Ele venceu tudo. No kart, na Fórmula 3, na Fórmula 2...“, destacou o cartola austríaco; confira no Motorsport.com
Chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff afirmou que o britânico George Russell, das Flechas de Prata, é o piloto mais subestimado das últimas temporadas da categoria máxima do automobilismo mundial.
“Para mim, está claro que é George Russell. Ele venceu tudo. No kart, na Fórmula 3, na Fórmula 2...“, disse o chefão mercedista austríaco em entrevista à revista norte-americana WIRED ao ser questionado sobre o tema.
“Entrou na equipe ao lado de Lewis Hamilton, a maior estrela do esporte na nossa indústria — se não uma das maiores no geral”, seguiu analisando Wolff, citando o compatriota e ex-companheiro de Russell que foi à Ferrari.
“George cresceu muito como piloto, em suas habilidades e como personalidade. Hoje ele definitivamente está entre os melhores e é alguém que vai liderar a equipe daqui para frente”, finalizou Toto. No próximo fim de semana, Mercedes e Russell disputam o GP do Catar, com cobertura total do Motorsport.com.
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|10h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|14h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h05
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h10
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h20
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após a Classificação Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
