F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

Chefe da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff afirmou que o britânico George Russell, das Flechas de Prata, é o piloto mais subestimado das últimas temporadas da categoria máxima do automobilismo mundial.

“Para mim, está claro que é George Russell. Ele venceu tudo. No kart, na Fórmula 3, na Fórmula 2...“, disse o chefão mercedista austríaco em entrevista à revista norte-americana WIRED ao ser questionado sobre o tema.

“Entrou na equipe ao lado de Lewis Hamilton, a maior estrela do esporte na nossa indústria — se não uma das maiores no geral”, seguiu analisando Wolff, citando o compatriota e ex-companheiro de Russell que foi à Ferrari.

“George cresceu muito como piloto, em suas habilidades e como personalidade. Hoje ele definitivamente está entre os melhores e é alguém que vai liderar a equipe daqui para frente”, finalizou Toto. No próximo fim de semana, Mercedes e Russell disputam o GP do Catar, com cobertura total do Motorsport.com.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!