Pela terceira vez seguida, a Mercedes não conseguiu a pole position em um treino de classificação. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas viram o líder da temporada Max Verstappen cravar a primeira colocação do grid de largada do GP da França de Fórmula 1, com a outra Red Bull de Sergio Pérez a apenas 0.069s do finlandês.

O resultado dificulta a luta pelo oitavo título de Lewis, que está a quatro pontos do rival no mundial de pilotos, e põe em discussão as escolhas para o acerto dos carros.

Verstappen e RBR optaram por usar uma configuração de baixo downforce na asa traseira, o que ajudou a aumentar sua velocidade nas retas. No entanto, o chefe de equipe da Mercedes Toto Wolff não acha que teria sido mais rápido com a mesma configuração.

“Acreditamos que, como a simulação [nos diz], era a versão mais lenta", disse ele. "Você pode ver que foram rápidos em linha reta. Se mexermos, perderemos muito mais nas curvas.”

Já o Red Bull, Christian Horner, acredita sim que as diferenças do componente entre sua equipe e a rival alemã explicou as diferenças de ritmo ao longo da volta.

“Tiramos um pouco da força aerodinâmica do carro, você provavelmente pode ver pelo tamanho da asa traseira”, disse à Sky. “Estamos usando menos energia no Setor 2 e indo mais rápido na reta porque temos menos resistência."

“Ainda conseguimos bons tempos no Setor 3, o que nos ajuda a fazer voltas competitivas por aqui. Esperançosamente, estaremos bem para a corrida de amanhã." A Red Bull também usa novos motores Honda neste fim de semana.

Wolff disse que a Mercedes está perdendo ritmo em comparação à rival independente dos níveis de downforce: “Fim de semana difícil porque estamos apenas com pouco rendimento”, disse ele. "Essa é a verdade. Parecia muito pior do que onde terminamos. Precisamos ganhar em todos os aspectos. Não há uma parte que não estejamos olhando para melhorar nosso jogo."

