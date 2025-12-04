F1: Toyota expande parceria e vira patrocinadora principal da Haas
Gigante automotiva japonesa substitui a MoneyGram como parceira master da Haas a partir de 2026
A Haas assinou um acordo histórico de parceria com a Toyota para a Fórmula 1 de 2026, com a equipe passando a ser conhecida como TGR Haas F1 Team.
O acordo é o próximo estágio no fortalecimento dos laços entre a equipe americana de F1 e a gigante automotiva japonesa, tendo assinado uma parceria técnica em outubro de 2024.
Como parte do acordo, a Toyota dobrará seu compromisso de dar a seus engenheiros, mecânicos e pilotos uma valiosa experiência na F1 sem entrar com uma equipe própria de trabalho, com a Toyota assumindo o patrocínio do programa Teste de Carro Anterior (TPC) da Haas.
"É naturalmente um privilégio aprofundar nosso relacionamento com a TGR por meio desse novo acordo de parceria de título", disse o chefe da equipe da Haas, Ayao Komatsu. "Nossa relação de trabalho até o momento tem sido tudo o que esperávamos que fosse".
"Isso foi evidenciado por meio de nossos bem-sucedidos TPCs nesta temporada, mas também houve muito mais coisas acontecendo nos bastidores, incluindo o desenvolvimento e a instalação do simulador em nossas instalações em Banbury para 2026".
"A formação de pessoal, todos trabalhando em colaboração entre a Haas F1 Team e a TGR, nos beneficiou muito, e isso é algo que só aumentará à medida que nossa parceria amadurecer. Estamos animados para crescer ainda mais com o nosso programa de pilotos, e tem sido encorajador ver a profundidade do talento que a TGR está apoiando nesse processo".
Ayao Komatsu, diretor da equipe Haas F1 Team, Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation, Tomoya Takahashi, presidente da GAZOO Racing
Foto de: TOYOTA GAZOO Racing
O presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, acrescentou: "Ao levar nossa parceria com a Haas mais um passo à frente no próximo ano, o mantra 'Pessoas, Produto, Caminho' da TGR será acelerado de uma forma que nunca vimos antes".
"Chegou a hora de a próxima geração dar seus primeiros passos rumo ao cenário mundial. Juntamente com Gene Haas, Ayao e todos da TGR Haas F1 Team, construiremos uma cultura e uma equipe para o futuro. A Toyota agora está realmente em movimento".
Como parte do acordo, espera-se que a Toyota apareça em peso no carro da equipe para 2026, que será lançado em 23 de janeiro com uma revelação online da pintura.
A Toyota substitui a MoneyGram como patrocinador master da Haas após um acordo que durou os últimos três anos e meio.
