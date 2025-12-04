Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Toyota expande parceria e vira patrocinadora principal da Haas

Gigante automotiva japonesa substitui a MoneyGram como parceira master da Haas a partir de 2026

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Membros da equipe Haas praticam um pit stop. A marca Toyota é visível na asa traseira

A Haas assinou um acordo histórico de parceria com a Toyota para a Fórmula 1 de 2026, com a equipe passando a ser conhecida como TGR Haas F1 Team.

Leia também:

O acordo é o próximo estágio no fortalecimento dos laços entre a equipe americana de F1 e a gigante automotiva japonesa, tendo assinado uma parceria técnica em outubro de 2024.

Como parte do acordo, a Toyota dobrará seu compromisso de dar a seus engenheiros, mecânicos e pilotos uma valiosa experiência na F1 sem entrar com uma equipe própria de trabalho, com a Toyota assumindo o patrocínio do programa Teste de Carro Anterior (TPC) da Haas.

"É naturalmente um privilégio aprofundar nosso relacionamento com a TGR por meio desse novo acordo de parceria de título", disse o chefe da equipe da Haas, Ayao Komatsu. "Nossa relação de trabalho até o momento tem sido tudo o que esperávamos que fosse".

"Isso foi evidenciado por meio de nossos bem-sucedidos TPCs nesta temporada, mas também houve muito mais coisas acontecendo nos bastidores, incluindo o desenvolvimento e a instalação do simulador em nossas instalações em Banbury para 2026".

"A formação de pessoal, todos trabalhando em colaboração entre a Haas F1 Team e a TGR, nos beneficiou muito, e isso é algo que só aumentará à medida que nossa parceria amadurecer. Estamos animados para crescer ainda mais com o nosso programa de pilotos, e tem sido encorajador ver a profundidade do talento que a TGR está apoiando nesse processo".

Ayao Komatsu,Haas F1 Team Team Principal, Akio Toyoda, Toyota Motor Corporation Chairman, Tomoya Takahashi, GAZOO Racing President

Ayao Komatsu, diretor da equipe Haas F1 Team, Akio Toyoda, presidente da Toyota Motor Corporation, Tomoya Takahashi, presidente da GAZOO Racing

Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

O presidente da Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, acrescentou: "Ao levar nossa parceria com a Haas mais um passo à frente no próximo ano, o mantra 'Pessoas, Produto, Caminho' da TGR será acelerado de uma forma que nunca vimos antes".

"Chegou a hora de a próxima geração dar seus primeiros passos rumo ao cenário mundial. Juntamente com Gene Haas, Ayao e todos da TGR Haas F1 Team, construiremos uma cultura e uma equipe para o futuro. A Toyota agora está realmente em movimento".

Como parte do acordo, espera-se que a Toyota apareça em peso no carro da equipe para 2026, que será lançado em 23 de janeiro com uma revelação online da pintura.

A Toyota substitui a MoneyGram como patrocinador master da Haas após um acordo que durou os últimos três anos e meio.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

