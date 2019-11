F1 transmitirá GP do México em plataforma de streaming

A Fórmula 1 irá transmitir o GP do México ao vivo pela plataforma de streaming Twitch neste fim de semana, em uma tentativa da categoria em atrair novas audiências. Seis países terão acesso gratuito à transmissão. A empresa não informou se a transmissão estará disponível em outras regiões.

Todas as sessões do fim de semana serão exibidas na plataforma gratuitamente nos seguintes países: Alemanha, Luxemburgo, Suiça, Dinamarca, Noruega e Suécia, através do website twitch.tv e do aplicativo da empresa para celulares. O acordo é válido apenas para o GP do México, mas pode ser estendido caso seja bem-sucedido.

Não há nenhuma informação sobre a transmissão no Brasil, onde os direitos de exibição da Fórmula 1 são exclusivos do Grupo Globo.

Além da transmissão, serão adicionados elementos interativos, característicos de jogos, incluindo um que permitirá aos usuários preverem o desempenho dos pilotos ao longo da corrida.

Relembre os últimos vencedores do GP do México de F1:

Galeria Lista 2018 - Max Verstappen 1 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Max Verstappen 2 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2017: Max Verstappen 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017: Max Verstappen 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016: Lewis Hamilton 6 / 20 Foto de: XPB Images 2015: Nico Rosberg 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Nico Rosberg 8 / 20 Foto de: XPB Images 1992: Nigel Mansell 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Nigel Mansell 10 / 20 Foto de: Williams F1 1991: Riccardo Patrese 11 / 20 Foto de: Williams F1 1991: Riccardo Patrese 12 / 20 Foto de: Williams F1 1990: Alain Prost 13 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990: Alain Prost 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Ayrton Senna 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1989: Ayrton Senna 16 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988: Alain Prost 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Nigel Mansell 19 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1987: Nigel Mansell 20 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images

