O GP de São Paulo de Fórmula 1 de 2022 superou expectativas, de acordo com levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O evento registrou impacto econômico de R$ 1,37 bilhão para a cidade de São Paulo, atraindo um público de 235.617 pessoas no autódromo.

O cálculo dos impactos econômicos foi realizado pela FGV com informações da Secretaria Municipal de Turismo, por meio do Observatório do Turismo, da São Paulo Turismo (SPturis).

O impacto econômico de R$ 1,37 bilhão (R$ 826,2 milhões diretos e R$ 545 milhões indiretos) aponta um crescimento real de 29,8% em relação a 2021, que foi de R$ 960 milhões. Tamanha movimentação econômica gerou R$ 206,4 milhões em impostos, em um aumento real de 30,4% na comparação com o evento anterior - a arrecadação de tributos em 2021 havia sido de R$ 143,8 milhões.

A atividade econômica realizada pelo GP São Paulo de F1, gerou efeitos que movimentaram outros setores, o chamado efeito-dominó. Os impactos diretos são os gastos efetivamente realizados pela organização do evento, pelos patrocinadores e pelo público. Os impactos indiretos correspondem à movimentação econômica gerada na cadeia produtiva da realização da F1. O número de profissionais envolvidos no evento deste ano foi de 13.708, um crescimento 42,8% em relação a 2021, que contou com 9.598 pessoas.

Exposição recorde

A exposição de mídia da cidade de São Paulo com a realização do GP também registrou crescimento. Um dos benefícios mais importantes para um patrocinador na F1 e em qualquer esporte é a sua exposição, e em 2022 o evento gerou 448,6 milhões de dólares em retorno de mídia para a cidade, um recorde, de acordo com o Fórmula Money.

O tipo de exposição gerado foi, em maior parte, pela transmissão da prova ao vivo para mais de 180 países e 445 milhões de expectadores globais únicos - 82,8% da exposição foi graças à transmissão do evento; 12% por mídia online e 5,3% foi por mídia impressa.

O valor total da exposição de mídia gerado nos três anos de realização do GP São Paulo foi de mais de 1 bilhão de dólares para a cidade: em 2019, o retorno da exposição foi de US$ 208,1 milhões; em 2021, US$ 403,1 milhões; e em 2022, US$ 448,6 milhões.

“Os excelentes números sobre o impacto econômico do GP São Paulo mostram que estamos conseguindo alcançar nossos objetivos: promover entretenimento de qualidade para quem vai ao autódromo, e gerar benefícios para toda a população de São Paulo. Além de proporcionar emprego e renda, o GP São Paulo projeta a imagem da Cidade para o Brasil e para o mundo, o que, com certeza, fortalece São Paulo como destino turístico. Para isso, estão sendo fundamentais a visão estratégica e a sensibilidade social do Prefeito Ricardo Nunes, que trabalha intensamente para que São Paulo receba o evento mais importante do Brasil da melhor maneira possível”, afirma Alan Adler, CEO do GP São Paulo de F1.

Perfil do público

Do público que foi ao autódromo para assistir o GP São Paulo, 70,2% eram de fora da capital. Desses, 45,5% vieram de fora do estado e 4,6%, de fora do país. Em 2021 o número de pessoas que veio de fora da capital foi de 64,4%, com 39,9% de fora do estado e 3,1% de fora do país. A presença feminina em Interlagos aumentou em 75,8% e passou de 20,7% em 2021 para 36,4% este ano.

O público mais jovem também compareceu mais ao circuito este ano. O público de 18 a 24 anos passou de 14,3% em 2021 para 21,3% em 2022; na faixa de 25 a 29 anos o crescimento foi de 18,8% para 22,8% este ano. Já entre o público de 30 a 39 anos a porcentagem no circuito caiu de 32,5% para 28,3% e na faixa dos 50 aos 59 baixou de 9,1% para 8,3%. A porcentagem de pessoas com mais de 60 anos diminuiu de 5,4% para 4,1%.

