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F1: 'Truque' do motor da Mercedes e Red Bull é banido pela FIA

Documentos já foram enviados às equipes informando a decisão de que a regulamentadora ficará de olho nos dados após as classificações

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A Mercedes e a Red Bull teriam encontrado um 'truque' que lhes permitia utilizar o MGU-K, a parte elétrica do motor, para diminuir significativamente o tempo de volta nas classificações da Fórmula 1. A Ferrari, segundo informações do The Race, teria pedido explicações à FIA sobre a questão.

Leia também:

As duas equipes teriam encontrado uma maneira de cortar abruptamente a energia do MGU-K, ao contrário do que foi planejado para ser usado, assim, ao acabar a bateria, a potência diminui gradualmente em intervalos de até um segundo, em cerca de 50 kW em uma 'escadinha'.

A tal técnica é baseada em um mecanismo de segurança das unidades de potência atuais em que a potência de 350kW é cortada de uma vez. No entanto, isso é limitado e, ao fazer uso desse mecanismo, o MGU-K ficaria 'travado' durante mais de um minuto. Por isso, o 'truque' estaria sendo usado apenas nas classificações e não nas corridas.

O regulamento da FIA não proíbe essa estratégia de usar toda a bateria e fazer os carros pararem na volta seguinte. No entanto, a Ferrari teria pedido explicações, pois considera que os dois times estariam extrapolando as regras.

Agora, a informação do portal britânico é que a FIA reprimiu essa prática e, a partir das próximas corridas, a Red Bull e a Mercedes deverão perder essa vantagem mínima.

Os documentos que teriam sido enviados às equipes informam que eles não devem mais usar o 'truque' para ganhar vantagem, e sim apenas quando estritamente necessário por questões de segurança ou resolução de problemas justificáveis.

A FIA promete manter a análise dos dados após as voltas de classificação para garantir que o MGU-K não foi desligado propositalmente.

Vale lembrar que, em 2026, a Mercedes também é fornecedora de motor para a Alpine, McLaren e Williams, enquanto a parceria entre a Red Bull e Ford também é usada nos carros da Racing Bulls.

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