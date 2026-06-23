F1: Tsolov teria vaga garantida na Racing Bulls em 2027, crava site espanhol
De acordo com o Soy Motor, o búlgaro já tem um lugar na principal categoria do automobilismo no próximo ano
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Nikola Tsolov fará sua estreia na Fórmula 1 - e na família Red Bull - a partir da temporada 2027, de acordo com o site espanhol Soy Motor.
De acordo com a publicação, Tsolov já teria assinado um contrato com a Racing Bulls para o próximo ano. Contudo, alguns desdobramentos ainda dependem da movimentação de Max Verstappen.
O tetracampeão mundial tem contrato com o time de Milton Keynes até 2028, porém, o futuro do holandês segue incerto. Se Max ficar, um dos pilotos da RB será demitido e, neste caso, o nome de Liam Lawson aparece com mais força.
Se Verstappen sair, mais oportunidades se abrem para a equipe de Laurent Mekies e o assento de Lawson pode ser assegurado.
Em 2026, Tsolov está na disputa pelo título da Fórmula 2. Atualmente, o piloto da Campos Racing é o segundo colocado com 80 pontos, apenas seis atrás do líder Gabrieli Mini. Estreante na categoria, o búlgaro já conquistou três vitórias, duas corridas principais e uma sprint.
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