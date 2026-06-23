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De acordo com o Soy Motor, o búlgaro já tem um lugar na principal categoria do automobilismo no próximo ano

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Nikola Tsolov, Campos Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Nikola Tsolov fará sua estreia na Fórmula 1 - e na família Red Bull - a partir da temporada 2027, de acordo com o site espanhol Soy Motor.

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De acordo com a publicação, Tsolov já teria assinado um contrato com a Racing Bulls para o próximo ano. Contudo, alguns desdobramentos ainda dependem da movimentação de Max Verstappen

O tetracampeão mundial tem contrato com o time de Milton Keynes até 2028, porém, o futuro do holandês segue incerto. Se Max ficar, um dos pilotos da RB será demitido e, neste caso, o nome de Liam Lawson aparece com mais força. 

Se Verstappen sair, mais oportunidades se abrem para a equipe de Laurent Mekies e o assento de Lawson pode ser assegurado.

Em 2026, Tsolov está na disputa pelo título da Fórmula 2. Atualmente, o piloto da Campos Racing é o segundo colocado com 80 pontos, apenas seis atrás do líder Gabrieli Mini. Estreante na categoria, o búlgaro já conquistou três vitórias, duas corridas principais e uma sprint. 

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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