Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Tsunoda admite "nervosismo" sobre futuro e possibilidade de demissão da Red Bull

Equipe de Milton Keynes deve tomar uma decisão apenas depois do GP de Abu Dhabi e o japonês pode perder sua vaga na categoria

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

Yuki Tsunoda ainda não tem certeza se continuará na Red Bull ao lado de Max Verstappen em 2026. Na verdade, o piloto nem mesmo sabe se terá um assento na Fórmula 1 na próxima temporada. Inclusive, o japonês confessou estar "nervoso" sobre seu futuro na categoria.

Leia também:

Os planos oficiais da Red Bull para seus pilotos ainda são desconhecidos. Há muitos rumores de que Isack Hadjar receberá a oportunidade de correr ao lado de Verstappen no próximo ano, com Arvid Lindblad sendo promovido para a Racing Bulls.

Com isso, Liam Lawson ou Tsunoda ficarão sem assento na F1, visto que a Alpine já confirmou que Franco Colapinto segue ao lado de Pierre Gasly.

Inicialmente, a Red Bull prometeu tomar sua decisão até o final de novembro, mas desde então disse que sua decisão final poderia ser adiada até Abu Dhabi, sugerindo que talvez a organização ainda não esteja totalmente convencida sobre o que deseja fazer com sua quarta vaga na F1.

Essa incerteza significa que Tsunoda está indo para a rodada tripla de encerramento da temporada, em Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, sem nenhuma confirmação de que será ou não sua última corrida.

"Se eu disser que não estou nervoso, seria mentira", disse Tsunoda no paddock de Las Vegas. "É apenas uma situação semelhante à do ano passado ou mesmo de dois anos atrás, então, para ser honesto, eu me acostumei. Isso faz parte da F1".

"O bom é que já tive experiência com essa situação várias vezes. Sei o que tenho de fazer nas próximas corridas. No fim das contas, não posso controlar essas decisões, certo? Então, o que posso controlar é o desempenho e o meu melhor. É disso que eu gosto, é para isso que estou aqui, então é isso que vou fazer".

"Obviamente, tenho certeza de que há um pouco de nervosismo. Isso existe, especialmente fora das corridas. Mas, ao mesmo tempo, um dos meus pontos fortes é que, quando coloco o capacete, esqueço de tudo e consigo aproveitar o cenário de Las Vegas".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

A melhor maneira de Tsunoda ajudar a si mesmo e à equipe é marcando alguns pontos em Las Vegas, já que o forte fim de semana da Mercedes no Brasil fez com que ela assumisse uma boa vantagem sobre a Red Bull na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores.

"Ainda há esperança. Farei o máximo que puder para isso, seja para ajudar Max ou os construtores. Estar o mais próximo possível de Max na classificação é provavelmente o principal. É isso que tenho de fazer", disse ele.

"O México foi claramente uma corrida que sabemos que teria sido de pontos, com um belo pit stop. No Brasil, a culpa foi definitivamente minha, pois na primeira volta bati na asa dianteira. Mas, mesmo assim, o ritmo foi bom. O mais importante é que a equipe sabe disso. É melhor do que [se] o ritmo não estiver lá. Mas sei que também preciso melhorar um pouco mais na classificação".

