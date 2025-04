Após duas corridas como piloto da Red Bull na Fórmula 1, Yuki Tsunoda afirma que ainda não está totalmente a vontade no comando do complicado RB21, e que está em uma missão para reduzir a diferença de performance entre ele e Max Verstappen.

O recém-promovido piloto da Red Bull disse que o RB21 é particularmente complicado de guiar sem experiência prévia, o que dá a Verstappen uma grande vantagem.

"Estou bastante satisfeito com meu nível de confiança, considerando que estamos apenas em duas corridas, mas estou tentando entender como esse carro funciona... [porque] ainda não entendi nem a metade", disse Tsunoda em Jeddah na quinta-feira.

O piloto japonês estabeleceu metas realistas de curto prazo para si mesmo, mas está confiante de que poderia desafiar o tetracampeão mundial se tivesse o mesmo nível de confiança ao volante.

"Sei que não posso vencê-lo logo de cara, então estou apenas tentando construir uma boa base e esperar pelos momentos em que eu possa estar em [boa] forma", disse Tsunoda. "Na verdade, tudo se resume à experiência, pois o carro se comporta de maneira bem diferente em cada pista, então é difícil prever".

"Max entende muito bem e os engenheiros entendem pela experiência que tiveram em temporadas anteriores. Então, eles podem me explicar em palavras, mas eu não entendo exatamente como é a sensação no carro. Só preciso dedicar um tempo e desenvolver isso. Quando eu desbloquear essa área, provavelmente serei capaz de vencê-lo".

Nesse meio tempo, Tsunoda admitiu que ainda tem muito a aprender depois de passar quatro anos na equipe júnior da Red Bull.

"Não estou totalmente relaxado ao dirigir este carro - ainda estou apressado e não estou totalmente no controle", disse ele. "Sei como Max desenvolve sua confiança ao longo da semana em comparação com a forma como eu desenvolvo a confiança, e é completamente diferente. Ele consegue sentir mais do que eu no carro e tem muita confiança nele".

