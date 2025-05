A qualificação para o GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1 teve vida curta para Yuki Tsunoda, que abandonou seu Red Bull RB21 após uma batida em alta velocidade. As imagens mostraram que ele chegou a capotar por alguns instantes, mas conseguiu sair do carro com suas próprias forças. Depois de um check-up no centro médico, o japonês de 25 anos ficou bem, mas desapontado.

"Foi realmente estúpido da minha parte empurrar daquele jeito", reconheceu ele em conversa com o Motorsport.com e outros. "Mudamos muitas coisas no carro e forçar tanto quando você não entende bem o carro... Foi muito desnecessário forçar tanto na fase inicial." Quando lhe perguntaram o que estava acontecendo após o acidente, respondeu: "A primeira coisa que pensei foi que me senti muito envergonhado, decepcionado e frustrado". Mais tarde, acrescentou que prevaleceu principalmente a "pura frustração".

Após o acidente, Tsunoda pensou principalmente no trabalho árduo que os mecânicos tiveram para deixar o RB21 em boa forma. "Ainda não falei com eles, mas tudo que posso fazer é pedir desculpas. O carro obviamente sofreu muitos danos, então os mecânicos têm que trabalhar duro para amanhã", disse. "Espero que o carro esteja pronto amanhã, mas foi muito desnecessário da minha parte colocá-los nessa situação. Fazia tanto tempo que eu não batia no Q1. É inaceitável."

'Sem pressão' da Red Bull

Tsunoda completou quatro corridas na Red Bull e a quinta parece ser um grande desafio. No entanto, ele enfatizou imediatamente após o acidente que isso não se devia a nenhuma pressão que pudesse estar sofrendo. "A equipe me apoia o suficiente para tirar essa pressão o máximo possível", explicou. "Eu estava apenas tentando ser o herói no Q1, o que foi desnecessário. Tentei sobreviver ao Q1 com um jogo [de pneus]."

"Também fizemos muitas mudanças no carro, então, você não sabe muito sobre o carro e como ele vai reagir nas curvas. Em curvas como essa, tem que ir construindo o carro aos poucos, especialmente quando muitas mudanças foram feitas. Eu estava confiante de que conseguiria lidar com isso, mas ao mesmo tempo... Sinceramente, isso também soa como uma desculpa. É apenas uma questão de experiência com o carro e a forma como o carro reagiu foi um pouco inesperada. Mas eu sei qual foi o motivo para esse tipo de equilíbrio na curva", finalizou.

