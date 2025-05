Yuki Tsunoda admitiu que a grave batida nos treinos classificatórios de Ímola terá efeitos duradouros, já que ele terá que utilizar um assoalho anterior da Red Bull no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste fim de semana, conforme apurado pelo Motorsport.com.

Tsunoda sofreu um enorme acidente no último sábado, na Q1, quando ultrapassou o limite do carro da Red Bull na rápida chicane Tamburello, o que o levou contra as barreiras. Felizmente, o piloto japonês saiu ileso, mas os enormes danos ao monoposto fizeram com que a equipe tivesse que construir um chassi reserva com uma nova unidade de potência e assoalho.

Falando antes do GP de Mônaco, Tsunoda confirmou que seu acidente significa que ele voltará a ficar atrás na especificação do RB21 em comparação com o companheiro de equipe Max Verstappen.

O Motorsport.com apurou que Tsunoda voltará a usar o assoalho mais antigo da Red Bull, anterior a Miami. Verstappen correu com o novo em Miami antes do piloto japonês recebê-lo também em Ímola, mas ele o danificou de forma irreparável na classificação. Apurou-se que essa é a única diferença em comparação com o carro de Verstappen neste fim de semana.

"Em termos de pacote, para ser honesto, ainda não usei o novo pacote completo, até mesmo Ímola foi um pouco diferente", disse Tsunoda. "Não acho que teremos um pacote completo [em Mônaco], de qualquer forma, dei um passo para trás, o que é minha culpa".

Tsunoda disse que seu acidente no GP da Emilia Romagna, do qual se recuperou com uma forte arrancada do pitlane até o fim na 10ª colocação, mostrou que ele ainda precisa adquirir conhecimento sobre como a Red Bull deste ano reage às mudanças de configuração, tendo estreado no Japão sem testar.

"Na classificação de Ímola, isso não aconteceria se eu entendesse o carro, para ser honesto", explicou. "Na Racing Bulls, acho que não tive esse tipo de acidente sozinho desde 2022. Eu estava forçando demais, então é apenas falta de compreensão de como o carro vai se comportar com cada configuração".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

"A configuração que experimentei era completamente nova. Para ser sincero, acho que a Red Bull mudou mais do que eu esperava. O carro da RB, mesmo que o mudássemos, não acho que faria tanta diferença. Portanto, tenho que ir com calma quando mudar a configuração e tentar algo novo".

"[A adaptação] está demorando um pouco mais do que o esperado. Mas, como grupo, temos um bom relacionamento entre mim e Woody [Richard Wood, engenheiro de corrida] e Cooke [Richard Cooke, engenheiro de desempenho] também. Do nosso lado da garagem, continuamos aprendendo a cada corrida".

O trabalho do piloto de 25 anos não será mais fácil nas ruas estreitas de Mônaco, que deixam pouco espaço para erros, mas Tsunoda promete que aumentará o ritmo gradualmente.

"Em termos de pista, eu gosto bastante dela e tive boas lembranças nos últimos dois anos", disse ele. "Aparentemente, o carro da Red Bull é muito acidentado em Mônaco e não é um carro fácil de pilotar, foi o que Max disse".

"Então, só preciso ganhar confiança e espero conseguir fazer uma boa classificação. Não dá para seguir a mesma abordagem de Ímola ou de outras pistas em que você tem um pouco de pista livre, então vou aumentar o ritmo aos poucos".

Como é o caso de muitas equipes, a Red Bull trouxe atualizações específicas para o circuito para lidar com o layout exclusivo de Mônaco.

As novas peças incluem uma asa traseira de maior downforce, dutos de freio revisados para fins de resfriamento e uma suspensão dianteira ajustada para permitir um maior bloqueio de direção para lidar com o apertado hairpin.

