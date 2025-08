A Red Bull tem se comportado como uma equipe de um carro só - ou de um piloto só - há vários anos na Fórmula 1, já que o segundo assento tem sido ocupado de maneira rotativa, com pilotos tendo cada vez menos tempo para provar seu valor antes de serem demitidos ou rebaixados. O tetracampeão Max Verstappen é claramente um 'talento geracional', mas é difícil comparar alguém com ele quando não se tem uma especificação de carro equivalente, especialmente em um tão complicado como o RB21.

Yuki Tsunoda, promovido da Racing Bulls para ocupar a vaga de Liam Lawson após o neozelandês ser dispensado depopis de duas etapas, terminou no top 10 apenas três vezes. Sua temporada com a Red Bull tem sido marcada por acidentes de alto nível, como a batida na classificação em Ímola, na qual ele quebrou um assoalho novo.

Mas na Bélgica, no último fim de semana, depois de receber uma especificação de assoalho mais recente entre a sprint e a classificação, ele chegou ao Q3 pela primeira vez desde Miami. Em seguida, terminou novamente fora do top 10, mas isso aconteceu principalmente porque a Red Bull errou na comunicação e não o chamou para colocar pneus slick antes de ele ter passado pela entrada dos boxes.

O novo chefe de equipe, Laurent Mekies, disse que a equipe assumiu a responsabilidade por isso, mas ainda restam algumas dúvidas. Descobriu-se que até mesmo o "novo" assoalho não era da mesma especificação usada por Verstappen - e, rumo ao fim de semana na Hungria, muitos elementos do RB21 de Tsunoda ainda não são os mais recentes, incluindo a asa dianteira.

"Ficar sem pontuar não é o ideal", disse Tsunoda aos repórteres no Hungaroring. "Mas uma coisa que me ajuda é que, definitivamente, com o meu lado de engenharia, com o meu lado da garagem, pelo menos sabemos que há um progresso claro e um ritmo claro".

Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tsunoda não enfrentará a demissão até o final da temporada, no mínimo, mas uma comparação que todos os pilotos fazem é com seu companheiro de equipe. E a diferença entre Tsunoda e Verstappen continua acentuada - tradicionalmente, a Red Bull tolera que o segundo piloto esteja a três décimos por volta de Verstappen em ritmo puro, mas, caso a distância seja maior do que isso, seu futuro se torna incerto.

O interessante aqui é que Tsunoda passou por uma jornada em que minimizou as dificuldades de pilotar um carro inconsistente e com picos de potência - com base na experiência de simulação antes de entrar no carro real - e teve que enfrentar a realidade de estar ao lado de um dos competidores mais ferozes do grid. Mesmo assim, ele ainda se apega à esperança de chegar mais perto, se tiver o mesmo equipamento.

"A forma como ele [Verstappen] sempre extrai desempenho de forma consistente a cada sessão, a cada GP, é muito impressionante", disse Tsunoda. "Não é algo que se possa fazer com muita facilidade e parece que ele consegue. Parece que ele faz isso com muita facilidade. Mas, ao mesmo tempo, não acho que seja justo fazer comparações. E não quero me comparar diretamente com ele, porque ele está aqui há nove anos e eu estou apenas começando".

"E também não estou... bem, vamos ver se terei exatamente o mesmo carro. Até lá, não posso fazer comparações diretas. Estou concentrado em mim mesmo, porque sei claramente o que posso melhorar e vou progredindo do meu jeito, passo a passo", concluiu.

Como Mekies é considerado mais simpático a Tsunoda do que Horner, com base em seu relacionamento anterior na Racing Bulls, o japonês pode realizar seu desejo mais cedo ou mais tarde. E ter um chefe de equipe com sólida formação em engenharia, sem responsabilidades de marketing e afins, deve garantir que Yuki tenha o apoio de que precisa.

Mas será que alguém pode esperar seriamente igualar ou vencer Max Verstappen, com o mesmo equipamento? Essa talvez seja a tarefa mais difícil de todas.

NUANCES de VERSTAPPEN no mercado, VEREDITO sobre HAMILTON e BORTOLETO, Lando x Piastri! FELIPE MOTTA

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!