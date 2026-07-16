F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli

Esteban Ocon e Oliver Bearman não estão garantidos na Haas para 2027. Há especulações de que o britânico poderia fazer sua transferência para a Red Bull caso Max Verstappen decida deixar a equipe de Milton Keynes na próxima temporada de Fórmula 1.

A atual dupla da Haas ainda precisa renovar o contrato para o próximo ano e, enquanto Bearman parece estar garantido no grid, Ocon ainda tem um ponto de interrogação pairando sobre sua cabeça.

Inúmeros sites especializados em automobilismo internacional dão conta de que o francês não estará no cockpit da Haas em 2027 e surgiram alguns nomes que podem estar sendo cotados para a vaga: Rafael Câmara, Leonardo Fornarolli e Yuki Tsunoda.

Agora, segundo informações da Sky Sports, emissora oficial da categoria na Europa, o japonês ganhou força nessa 'disputa'. Tsunoda tem forte relação com a Honda, mas estaria tentando criar relação com a Toyota e se tornou "um dos favoritos" à vaga.

O brasileiro Câmara, por sua vez, é uma das opções mais lógicas por ter o apoio da Ferrari, que utiliza as vagas na Haas para preparar alguns de seus pupilos.

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