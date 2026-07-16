F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli
Japonês poderia ganhar apoio da Toyota e retornar ao grid com uma vaga na equipe norte-americana
Esteban Ocon e Oliver Bearman não estão garantidos na Haas para 2027. Há especulações de que o britânico poderia fazer sua transferência para a Red Bull caso Max Verstappen decida deixar a equipe de Milton Keynes na próxima temporada de Fórmula 1.
A atual dupla da Haas ainda precisa renovar o contrato para o próximo ano e, enquanto Bearman parece estar garantido no grid, Ocon ainda tem um ponto de interrogação pairando sobre sua cabeça.
Inúmeros sites especializados em automobilismo internacional dão conta de que o francês não estará no cockpit da Haas em 2027 e surgiram alguns nomes que podem estar sendo cotados para a vaga: Rafael Câmara, Leonardo Fornarolli e Yuki Tsunoda.
Agora, segundo informações da Sky Sports, emissora oficial da categoria na Europa, o japonês ganhou força nessa 'disputa'. Tsunoda tem forte relação com a Honda, mas estaria tentando criar relação com a Toyota e se tornou "um dos favoritos" à vaga.
O brasileiro Câmara, por sua vez, é uma das opções mais lógicas por ter o apoio da Ferrari, que utiliza as vagas na Haas para preparar alguns de seus pupilos.
FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Piastri é categórico e afasta rumores de que saída da McLaren
F1: Tsunoda é "um dos favoritos" à vaga na Haas contra Câmara e Fornarolli
F1: Aston Martin está “a todo vapor” para entregar atualizações na Hungria, mas se preocupa com peças de reposição
F1: "Tenho que render", diz Antonelli após 'zerar' em Silverstone
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários